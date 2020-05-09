Общество

В Пензенской области от коронавируса излечились 350 человек

Печать

В Пензенской области продолжают выписывать пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Об излечении нескольких десятков человек сообщила вечером в субботу, 9 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 49 человек. Итого выздоровевших - 350», - написала она в личном телеграм-канале.

По последним данным оперативного штаба, в регионе подтверждено 723 случая COVID-19. За последние сутки диагноз поставили 45 пациентам из Пензы, Бессоновского, Камешкирского, Нижнеломовского и Никольского районов, а также одному жителю Мордовии.

Статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня. Это связано с чрезмерной загруженностью лабораторий.

За весь период пандемии в Пензенской области скончались мужчины 42, 56, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.

Кроме того, известно о смерти фельдшера и водителя скорой медицинской помощи. У обоих была пневмония.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Как лихо-то стали выписывать, то 55, то 49

Гость||

а сколько умерло от пневмоний ?

Гость||

Как браво рапортуют. Только плюсуй и плюсуй. Не то что с погибшими медиками постоянно их нужно выкидывать из статистики по короновирусу.

Гость||

Гость писал(a):

а сколько умерло от пневмоний ?
А сколько всегда умирало?

Гость||

А кто знает? Правы небыло и нет. А в этом году особо засекреченная информация. Лет через 10 узнаем, может быть.

Гость||

Гость писал(a):

Как лихо-то стали выписывать, то 55, то 49
Значит как заболевать по 50 человек это можно, а как по 50 выписывать то сразу лихо. Большинство этот вирус легко переносит, что им в больнице то делать, очнитесь уже, или вы всех предлагаете еще подольше в больницах держать, ну так для устрашения, да?

Гость||

Гость писал(a):

А кто знает? Правы небыло и нет. А в этом году особо засекреченная информация. Лет через 10 узнаем, может быть.
Так это во все года засекречено было, вам потом напишут что за такой-то месяц столько то умерло, что-то никто эту статистику не проверял, никто медиков умерших не считал и все этой статистике верили, а сейчас что ты прям

Гость||

Гость писал(a):

Как браво рапортуют. Только плюсуй и плюсуй. Не то что с погибшими медиками постоянно их нужно выкидывать из статистики по короновирусу.
У них не было коронавируса, успокойтесь уже

Гость||

Так ни кто и не верят этому вранью. Все мучения что половина считают что надо умножать, другая половина что делить?!

Гость||

Свят тот кто верует! Но я бы не стал с такой тупой уверенностью твердить об этом.

Гость||

Значит те от ковида,а фельдшер и водитель отдельно.ну ну.

Гость||

Ждём комментарии местных знатоков, требующих приравнять все пневмонии к ковиду

А то им дома понравилось сидеть-бояться, вот ещё повод нашли

Гость||

Гость писал(a):

Значит те от ковида,а фельдшер и водитель отдельно.ну ну.
Кто те? Кто те то? Ну да представляете, люди не только от ковида умирают оказывается, так бывает

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
а сколько умерло от пневмоний ?
А сколько всегда умирало?
В Италии в 5 раз больше за всремя короны. Хочу знать сколько у нас

Гость||

Гость писал(a):

Ждём комментарии местных знатоков, требующих приравнять все пневмонии к ковиду

А то им дома понравилось сидеть-бояться, вот ещё повод нашли

Реально дома кайфуем. Я бы ещё посидела.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте