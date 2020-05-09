В Пензенской области от коронавируса излечились 350 человек

09.05.2020 | 20:37

В Пензенской области продолжают выписывать пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Об излечении нескольких десятков человек сообщила вечером в субботу, 9 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 49 человек. Итого выздоровевших - 350», - написала она в личном телеграм-канале.

По последним данным оперативного штаба, в регионе подтверждено 723 случая COVID-19. За последние сутки диагноз поставили 45 пациентам из Пензы, Бессоновского, Камешкирского, Нижнеломовского и Никольского районов, а также одному жителю Мордовии.

Статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня. Это связано с чрезмерной загруженностью лабораторий.

За весь период пандемии в Пензенской области скончались мужчины 42, 56, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.

Кроме того, известно о смерти фельдшера и водителя скорой медицинской помощи. У обоих была пневмония.