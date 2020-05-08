В Пензе поздравили одного из самых известных ветеранов города

08.05.2020 | 19:36

При полном параде и в бодром настроении встретил гостей Владимир Керханаджев. Одного из самых известных ветеранов Пензы в канун 9 Мая приехала поздравить фронтовая бригада, подобная тем, которые в войну поднимали боевой дух солдат. Артисты подарили любимые многими поколениями песни, заставляющие жить и танцевать.

«В городе Пензе управлением культуры создано шесть фронтовых бригад, которые приезжают к ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их. Всего в эти дни мы поздравим 23 ветерана», - сообщил директор Центра хореографического искусства г. Пензы Валерий Ануфриев.

«Большое вам спасибо. Вы настоящий герой. Мы равняемся на вас», - отметил глава администрации Октябрьского района г. Пензы Андрей Гришин.

Владимиру Керханаджеву передали также рисунки детей и весенние букеты. А еще под его окнами разбили целую клумбу из живых цветов, чтобы она напоминала о Великой Победе не только в мае, а вплоть до зимы.

«Это делается руками волонтеров и сотрудников муниципальных служб Пензы. Такое будет не только перед окнами Владимира Михайловича, но и перед окнами многих ветеранов - как Пензы, так и Пензенской области», - уточнил координатор пензенского отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Благодаря яркому празднику, устроенному у подъезда, многие из соседей узнали, что рядом с ними живет ветеран.

«Я никогда не думал после этого ада сталинградского, что останусь жив. Но, как видите, живой. Поздравляю с праздником и желаю вам счастья, благополучия и всего всего хорошего. Честь имею!» - произнес Владимир Керханаджев.

Поблагодарить героев за Победу может каждый. Уже многие присоединились ко всероссийской акции и украсили окна своих квартир праздничными рисунками, аппликациями и композициями. А 9 Мая, после минуты молчания, которая состоится в 19:00, пензенцам предлагают выйти на балкон и исполнить песню «День Победы» вместе со всей страной.