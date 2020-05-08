Для пензенских школьников закупили 15 новых автобусов

08.05.2020 | 09:02

Для школьников Пензенской области закупили 15 новых автобусов. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Чиновник отметил, что транспорт приобрели за счет средств из областного бюджета. В ближайшее время автобусы поступят в школы региона.

В 2019 году в образовательные учреждения Сурского края поступило 49 машин различной вместимости. На их приобретение пошли средства из федерального бюджета. За счет областного закупили 13 автобусов.

Всего в Пензенской области для доставки детей в образовательные учреждения на линию выходят 327 школьных автобусов.