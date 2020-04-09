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Общество | Иван Белозерцев рассказал о новых мерах поддержки населения

09.04.2020|08:55
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Губернатор Иван Белозерцев рассказал, как в Пензенской области будут реализовываться решения, озвученные президентом Владимиром Путиным в среду, 8 апреля, во время видеосовещания с главами регионов РФ.

«С министрами и зампредами мы обсудили необходимые меры быстрого реагирования в этой связи», - написал Белозерцев в личных аккаунтах в соцсетях.

Так, уже в апреле пензенские медики, работающие непосредственно с коронавирусными больными, получат доплаты: врачи - по 80 тыс. руб., фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи, которые также контактируют с зараженными, положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

«В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Мы оперативно проанализируем данные по семьям, которые потенциально будут иметь право на указанные выплаты, исходя из новых условий, обозначенных главой государства. В кратчайшие сроки после внесения изменений в действующее законодательство РФ дополним региональное законодательство», - пояснил Белозерцев.

Для граждан, потерявших работу после 1 марта, пособия будут оформлять дистанционно и в минимальные сроки.

«Президент подчеркнул, что особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, президент предложил также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», - добавил губернатор.

Кроме того, на региональном уровне для бизнеса планируется ввести дополнительные меры поддержки, касающиеся аренды за землю и снижения налога на имущество.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость|09.04.2020 09:07|

Скоро похоже будет так ,родила ребёнка,получай пожизненное пособие,в виде мрот,пока ему не исполниться 18

Гость|09.04.2020 09:09|

дороги ужас,цены растут куда едем то.

Гость|09.04.2020 09:13|

А фельдшеры и медсестры скорой помощи в два раза меньше рискуют заразиться, чем врачи этой же скорой? Могли бы сделать и уравниловку в такой ситуации, несмотря на квалификации специалистов. Или хотя бы не такую значительную разницу в доплате.

Гость|09.04.2020 09:13|

за новыми бордюрами конечно!

Вон на Бригадирском мосте. Дороги еще и нет, а бордюры уже пачками лежат!

Гость|09.04.2020 09:13|

penzainform.ru писал(a):

В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.
Детям семь лет и один день, один месяц уже не положено. Спасибо партии родной, правительству и лично несменяемому. Как в условиях отсутствия работы и самоизоляции кормить детей?

Гость|09.04.2020 09:16|

Скоро не будет бордюра. Будут дороги из бордюра)

Гость|09.04.2020 09:17|

И дома из бордюра)

Гость|09.04.2020 09:18|

А региональные доплаты медработникам, например как в Ульяновской области (20 тыс.руб, 10 тыс.руб.), доаолнительно к федеральным надбавкам будут в Пензе?

Гость|09.04.2020 09:18|

Гость писал(a):

А фельдшеры и медсестры скорой помощи в два раза меньше рискуют заразиться, чем врачи этой же скорой? Могли бы сделать и уравниловку в такой ситуации, несмотря на квалификации специалистов. Или хотя бы не такую значительную разницу в доплате.
Вот когда медсестры будут учиться по 8 лет и нарабатывать практику, на не только уколы делать, а диагностировать болезни, тогда и доплаты будут одинаковые.

Гость|09.04.2020 09:19|

Риск заражения не зависит от квалификации и образования.

Гость|09.04.2020 09:20|

Гость писал(a):

Детям семь лет и один день, один месяц уже не положено. Спасибо партии родной, правительству и лично несменяемому. Как в условиях отсутствия работы и самоизоляции кормить детей
Вы детей для партии что ли рожали? Сделают до 10 вы быудете довольны, не будут те у кого 10 лет и 1 месяц. Такие как вы, вечно недовольные тунеядцы, есть всегда и везде.

Гость|09.04.2020 09:21|

Гость писал(a):

Риск заражения не зависит от квалификации и образования.
причем тут риск заражения? Во время эпидемии уволится врач-инфекционист или медсестра, от кого больше будет потеря? Врачам доплата выше именно за квалификацию.

Гость|09.04.2020 09:22|

Гость писал(a):

Риск заражения не зависит от квалификации и образования.
Раздать всем желтые костюмы как у президента. Вот тогда будет настоящий коронавырусный маскарад.

Гость|09.04.2020 09:22|

бесполезный

Гость|09.04.2020 09:24|

По мне он просто говорящая голова.

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