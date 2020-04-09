09.04.2020 | 08:55

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, как в Пензенской области будут реализовываться решения, озвученные президентом Владимиром Путиным в среду, 8 апреля, во время видеосовещания с главами регионов РФ.

«С министрами и зампредами мы обсудили необходимые меры быстрого реагирования в этой связи», - написал Белозерцев в личных аккаунтах в соцсетях.

Так, уже в апреле пензенские медики, работающие непосредственно с коронавирусными больными, получат доплаты: врачи - по 80 тыс. руб., фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. Врачам скорой помощи, которые также контактируют с зараженными, положено по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

«В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Мы оперативно проанализируем данные по семьям, которые потенциально будут иметь право на указанные выплаты, исходя из новых условий, обозначенных главой государства. В кратчайшие сроки после внесения изменений в действующее законодательство РФ дополним региональное законодательство», - пояснил Белозерцев.

Для граждан, потерявших работу после 1 марта, пособия будут оформлять дистанционно и в минимальные сроки.

«Президент подчеркнул, что особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, президент предложил также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», - добавил губернатор.

Кроме того, на региональном уровне для бизнеса планируется ввести дополнительные меры поддержки, касающиеся аренды за землю и снижения налога на имущество.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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