В Пензе проведут масштабную проверку всех учреждений здравоохранения

05.05.2020 | 16:01

В непростое время их служба и опасна, и трудна. В период борьбы с коронавирусной инфекцией врачи, пожалуй, больше остальных рискуют своей жизнью. Стало известно о первых потерях: скончался фельдшер станции скорой медицинской помощи, женщина 41 года. В учреждении, откуда практически ежеминутно отправляются на вызовы кареты с красными крестами, от комментариев отказались, но смерть своей сотрудницы подтвердили.

«Да. А уже от чего, это я не могу озвучивать, это не мои полномочия», - сообщил главный врач ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой помощи» Владимир Атякшев.

Губернатор области на своей странице в Instagram разместил пост со словами соболезнования родным и близким умершей.

«Только что узнал о том, что ушла из жизни от пневмонии фельдшер станции скорой медицинской помощи. Погиб медицинский работник, это трагедия. Об этом больно думать и очень трудно говорить. Сегодня они на войне, на передовой», - отметил он.

Между тем некоторые пользователи социальной сети, в первую очередь это родственники пензенских врачей, обратили внимание главы региона на проблему с нехваткой средств индивидуальной защиты.

«У меня и сын, и сноха на скорой работают! Да, обеспечивают костюмами, но они не успевают сохнуть. Мазки не берутся. Мы очень переживаем за их жизнь и здоровье», - пожаловалась горожанка.

Сразу после этого на станции скорой медицинской помощи была проведена проверка на наличие средств индивидуальной защиты. Подобные осмотры пройдут во всех учреждениях здравоохранения, и в случае выявления каких-либо фактов нарушения виновных ждет наказание, вплоть до увольнения главврачей.

Человеческую жизнь уже не вернешь, но нужно сделать все возможное, чтобы спасти коллег скончавшегося фельдшера, обеспечить медработников противоэпидемическими костюмами и средствами защиты. Например, к больным с подозрением на COVID-19 врачи должны выезжать в соответствующем снаряжении.

«Это рубашка, штаны, бахилы, фартук, еще один халат, налокотники, шапочка, маска-респиратор и очки. Перчатки - две пары. Это максимальная защита нас от инфекции», - пояснила фельдшер ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой помощи» Татьяна Арбекова.

Опасность по-прежнему угрожает всем - и врачам, и обычным людям. Медики в очередной раз просят пензенцев по возможности оставаться дома.