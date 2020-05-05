Новыми пациентами с коронавирусом стали жители Пензы и 8 районов

05.05.2020 | 12:22

30 новых пациентов с коронавирусом являются жителями девяти муниципальных образований Пензенской области. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.

На этот раз случаи заболевания опасной инфекцией распределились по области так: Пенза - 16, Каменский и Сосновоборский районы - по 3, Белинский и Городищенский - по 2, Шемышейский, Сердобский, Малосердобинский и Пензенский - по 1.

Среди новых больных - двое детей 3 и 13 лет, остальным от 19 лет до 81 года.

На данный момент общее число зараженных - 569 человек. 193 пациента выздоровели, 8 умерли.