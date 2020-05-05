Общество

Губернаторская симфоническая капелла спела «День Победы»

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Во вторник, 5 мая, Пензенская область присоединилась к патриотической акции «Наш День Победы». В ее рамках представители регионов Приволжского федерального округа исполняют песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

Видеоклип, подготовленный при участии жителей Пензенской области (в том числе ветеранов) опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Иван Белозерцев.

«Эстафету исполнения великой песни… пензенцы приняли от ближайших соседей из Ульяновской области. К акции уже присоединились Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край», - пояснил Белозерцев.

В клипе рассказывается о вкладе Пензенской области, сделанном в годе войны. Затем песню «День Победы» исполняет Губернаторская симфоническая капелла под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

«Песня «День Победы» для нас не просто произведение, заслуживающее самых высоких оценок. Это гимн стойкости, мужеству, выдержке советского народа перед лицом смерти», - подчеркнул Владимир Каширский.

По словам Белозерцева, для съемок клипа не пришлось нарушать требования режима повышенной готовности.

«Запись выступлений… проходила в феврале-марте 2020 года, до введения режима самоизоляции в России в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на родном русском и языках народов, населяющих Приволжский федеральный округ, становится особенно трогательным», - констатировал Иван Белозерцев.

Каждый день к патриотической акции присоединяется новый регион. В День Победы, 9 мая, песню вместе исполнят все музыкальные коллективы, принявшие участие в марафоне.

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Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость||

Хор выстроили на танке?

Гость||

Наш отец и дед фронтовик похоронен на Н-Западном кладбище,но входы замотаны лентами и объявления о запрете посещения. Даже на могиле не прибраться к 9 мая. Скопления народа там нет(не Пасха).

Почему не отмените ограничения?

Гость||

Давайте последний раз отпразднуем и всё на этом!

Хватит! Надоела эта показуха.

Сколько ляпов, где перепутали советских солдат с американскими или финскими, вот крайний раз.

Молодежи реально пофигу на эту войну(и правильно), как нам наплевать на войну с Наполеоном.

Гость||

Гость писал(a):

Почему не отмените ограничения?
Чтобы ты не заразился. Это не понятно? Голова не работает уже?

Гость||

Гость писал(a):

Молодежи реально пофигу на эту войну(и правильно), как нам наплевать на войну с Наполеоном
ого! голос из будуара! от маринцветаевского стоналкина! та также впадала в экстаз от побед наполеона, о сожжённой и разграбленной москвы, от убитых и покалеченных солдатов и офицеров, от сожжёных жителей Смоленска и не только... а она ошибиться не могла - европпа ведь так способна оценить талант простигосподей с рифмовками выдранных с кровью козюль

Гость||

Гость писал(a):

Почему не отмените ограничения?

Чтобы ты не заразился. Это не понятно? Голова не работает уже?

Это у Вас голова не работает и мозги затмила жажда наживы.Почему сняли ограничения с парикмахерских,СТО,моек,не запретили маршрутки? Они Вам приносят прибыль и Вам плевать на здоровье и жизни людей? Когда Вы подавитесть этими погаными деньгами?

Гость||

Гость писал(a):

Это у Вас голова не работает и мозги затмила жажда наживы.Почему сняли ограничения с парикмахерских,СТО,моек,не запретили маршрутки? Они Вам приносят прибыль и Вам плевать на здоровье и жизни людей? Когда Вы подавитесть этими погаными деньгами?
Логично брат! Извиняюсь! Можно идти на кладбище.

В принципе там не самое опасное место.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько ляпов, где перепутали советских солдат с американскими или финскими, вот крайний раз.
ляпов ли? вы такой наивный? идёт планомерная работа по стиранию памяти народов, по её замещению на самые шизофренические-сионистские голливудушные геббелизмы. изоляция под предлогом старости 65+ сейчас - из такого же теста. людям в возрасте умирать естественно по законам Природы (бога). но как выгодно на них натравить гнев и недовольство молодёжи и тельавивскомозговым среднего возраста. тем более именно это поколение с начальной школы знало правила гигиены и поведения во время реальных угроз...

все "испанки" возникают во время войн-разрухи-голода-скоплений масс людей в окопах-госпиталях-местах сбора беженцев. и именно по ЭТИМ ПРИЧИНАМ - болеющим и умирающим. а вирусам много миллионов лет. в каждом человеческом организме на 100 кг условного веса около 3х кг опознанных вирусов. а сколько неопознанных... есть реальная угроза? есть и с древних времён рецепты карантинов. когда помещики ПУШКИНЫ по нескольку месяцев сидят в деревнях. а юрких торгашей вместе с их товаром - сжигали. и был тол...

а что имеет мы? нашлись в очередной раз какие то заблудившиеся в пространстве отроки и из сша вывозят в РФ... про советские времена и говорить излишне - это был РАЙ НА ЗЕМЛЕ

Гость||

Гость писал(a):

про советские времена и говорить излишне - это был РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Ага.

Работу искать не надо.

Зарплату дают.

Думать вообще не надо - на иждивении у государства.

Как дети. Образ СССР сентиментальный.

Гость||

Гость писал(a):

Молодежи реально пофигу на эту войну(и правильно), как нам наплевать на войну с Наполеоном.
Так и есть - и это нормально, времена идут, многое забывается и становится известно только из учебников истории. Но пока живы последние фронтовики и те, кто у кого война осталась в детских воспоминаний, чтить память стоит. Вот как умрет последний дед или бабка, жившие в те времена - там в самом деле есть смысл сворачивать лавочку, в самом деле будет восприниматься все равно что война с Наполеоном, это будет уже бессмыслица по привычке. Тем более современные немцы и сами признают, что Гитлер натворил так натворил дел, а сами они не имеют ничего против русских.

Гость||

Что бы возложить цветы на могилы своих родственников фронтовиков, на День Победы,нужно прорываться через ленты ограждения и кордоны полиции? Если чиновники не думают о живых,то подумайте об умерших фронтовиках. Люди не стоят рядом ,каждый убирается и кладёт или сажает цветочки на могилу своих родственников.

На посещение кладбищ нужно снять ограничения.

Гость||

Победа наступит тогда, когда депутаты станут слугами народа, а не господами.

Гость||

Гость писал(a):

Что бы возложить цветы на могилы своих родственников фронтовиков, на День Победы,нужно прорываться через ленты ограждения и кордоны полиции? Если чиновники не думают о живых,то подумайте об умерших фронтовиках. Люди не стоят рядом ,каждый убирается и кладёт или сажает цветочки на могилу своих родственников.

На посещение кладбищ нужно снять ограничения.

Злобной ненависти чиновников к своему народу нет предела.

Гость||

Ну да, СССР был как старая, рукастая бабушка, накормит, напоит, нос вытрет ...на всех у ней хватало рук, все под присмотром, строгая но справедливая.

Имя: Гость
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