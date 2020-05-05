Губернаторская симфоническая капелла спела «День Победы»

05.05.2020 | 08:15

Во вторник, 5 мая, Пензенская область присоединилась к патриотической акции «Наш День Победы». В ее рамках представители регионов Приволжского федерального округа исполняют песню «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

Видеоклип, подготовленный при участии жителей Пензенской области (в том числе ветеранов) опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Иван Белозерцев.

«Эстафету исполнения великой песни… пензенцы приняли от ближайших соседей из Ульяновской области. К акции уже присоединились Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край», - пояснил Белозерцев.

В клипе рассказывается о вкладе Пензенской области, сделанном в годе войны. Затем песню «День Победы» исполняет Губернаторская симфоническая капелла под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

«Песня «День Победы» для нас не просто произведение, заслуживающее самых высоких оценок. Это гимн стойкости, мужеству, выдержке советского народа перед лицом смерти», - подчеркнул Владимир Каширский.

По словам Белозерцева, для съемок клипа не пришлось нарушать требования режима повышенной готовности.

«Запись выступлений… проходила в феврале-марте 2020 года, до введения режима самоизоляции в России в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на родном русском и языках народов, населяющих Приволжский федеральный округ, становится особенно трогательным», - констатировал Иван Белозерцев.

Каждый день к патриотической акции присоединяется новый регион. В День Победы, 9 мая, песню вместе исполнят все музыкальные коллективы, принявшие участие в марафоне.