28.04.2020 | 10:25

В понедельник, 27 апреля, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел дистанционный прием граждан.

К депутату обратились 13 человек. В числе приоритетных вопросов - благоустройство внутридворовой территории, состояние дорог и жилого фонда в избирательном округе № 1, оказание юридической помощи.

В работу приняты коллективные обращения об опиловке аварийных деревьев и отсыпке дорог в частном секторе. Положительно решены просьбы о завозе песка и чернозема для благоустройства придомовых территорий.

Решение вопросов взято под личный контроль.