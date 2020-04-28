В понедельник, 27 апреля, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел дистанционный прием граждан.
К депутату обратились 13 человек. В числе приоритетных вопросов - благоустройство внутридворовой территории, состояние дорог и жилого фонда в избирательном округе № 1, оказание юридической помощи.
В работу приняты коллективные обращения об опиловке аварийных деревьев и отсыпке дорог в частном секторе. Положительно решены просьбы о завозе песка и чернозема для благоустройства придомовых территорий.
Решение вопросов взято под личный контроль.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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