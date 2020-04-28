В Пензе верующих не пустили на панихиду в день Радоницы

28.04.2020 | 18:36

Радоница в режиме самоизоляции: опустевшие аллеи, между гранитными памятниками никого. Не было привычного скопления родственников, пришедших навестить могилы своих близких. Новозападный некрополь - один из крупнейших в регионе.

У каждого въезда дежурят полицейские. Следят за исполнением постановления, запрещающего посещение кладбищ, за исключением случаев участия в погребении, которое действует по 30 апреля.

Редкие прохожие в присутствии съемочной группы 11 канала попыток попасть на охраняемую территорию не предпринимали - демонстрировали социальную ответственность.

«Зачем я буду проникать? Не разрешено - значит, не разрешено, надо исполнять», - заключила жительница г. Пензы Ирина.

Тем временем отдельные верующие пытались принять участие в панихиде, которая впервые без прихожан совершалась в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского. Но им от ворот поворот! Внутрь нельзя. На двери соответствующее объявление.

«Господь везде молитву принимает и дома также может принять эту молитву. Знайте, что по возможности мы стараемся помянуть поименно каждого и всех. Так будет не всегда.

Возрадуемся о воскресшем Господе, дай Бог всем здоровья и мира, спасительного воскресения во Господе», - отметил настоятель храма-часовни Преподобного Сергия Радонежского г. Пензы протоиерей Сергий Шумилов.

Радоницу еще называют Пасхой мертвых. И поэтому в конце панихиды в самый главный в году день поминовения усопших под сводами святой обители разносилось радостное: «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!»