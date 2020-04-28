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Общество

В Пензе верующих не пустили на панихиду в день Радоницы

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Радоница в режиме самоизоляции: опустевшие аллеи, между гранитными памятниками никого. Не было привычного скопления родственников, пришедших навестить могилы своих близких. Новозападный некрополь - один из крупнейших в регионе.

У каждого въезда дежурят полицейские. Следят за исполнением постановления, запрещающего посещение кладбищ, за исключением случаев участия в погребении, которое действует по 30 апреля.

Редкие прохожие в присутствии съемочной группы 11 канала попыток попасть на охраняемую территорию не предпринимали - демонстрировали социальную ответственность.

«Зачем я буду проникать? Не разрешено - значит, не разрешено, надо исполнять», - заключила жительница г. Пензы Ирина.

Тем временем отдельные верующие пытались принять участие в панихиде, которая впервые без прихожан совершалась в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского. Но им от ворот поворот! Внутрь нельзя. На двери соответствующее объявление.

«Господь везде молитву принимает и дома также может принять эту молитву. Знайте, что по возможности мы стараемся помянуть поименно каждого и всех. Так будет не всегда.

Возрадуемся о воскресшем Господе, дай Бог всем здоровья и мира, спасительного воскресения во Господе», - отметил настоятель храма-часовни Преподобного Сергия Радонежского г. Пензы протоиерей Сергий Шумилов.

Радоницу еще называют Пасхой мертвых. И поэтому в конце панихиды в самый главный в году день поминовения усопших под сводами святой обители разносилось радостное: «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!»

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Гость||

воистину..только в пензе в периуд выходных сделали еще выходной но никто ни сидит дома и еще не пускают на кладбище но зато выходнойв квадрате

Гость||

В сёлах области тоже не посещали сегодня кладбиша ?

Гость||

Какой ещё праздник? В календаре его НЕТ! ПОЧЕМУ и кто устроил это мероприятие? Будь он трижды.

Гость||

Не знаю,в терновке на кладбище не одного полицейского не было и все свободно проходили.Церковь на ул.рабочей также была с прихожанами.

Гость||

Гость писал(a):

.Церковь на ул.рабочей также была с прихожанами.
СДАЛ ПАВЛИК, ПОПОВ С ПОТРОХАМИ?

Гость||

Гость писал(a):

ость|28.04.2020 18:52|

В сёлах области тоже не посещали сегодня кладбиша ?

нету нету даже и мыслей таких не было

Гость||

нету нету даже и мыслей таких не было

Ну ты и лгунишка .

Гость||

Патриарх попросил сидите и молитесь дома. Не указ? Какие вы после этого верующие. Вон мусульманам сказали сидеть, мечети закрыть и никто даже не пискнул. пример берите братья христиане

Гость||

Вот это ковёр,жрец нацепил.замерзает однако...

Гость||

на кладбища запретили ходить,а на субботники можно в Каменке,где много людей собираются!Что творится в нашем мире.........

Гость||

Не смотрите и не читайте рашинские сми - это мусор или вредная промывка мозгов. В русскоязычном интернете осталось совсем чуть-чуть информации адекватной, достоверной, психологически здоровой, её можно найти в основном на страницах государственных беларуских СМИ. Лукашенко единственный кто не продался за айфон буржуям. Пока он есть, многие положительные стороны СССР сохраняются, от чего и в информационном поле у них встречается "мысль и статистика реальная", а не одна чернуха-дибелуха , свойственная буржуям и их колониям.

Учитывайте, что у рашки имеются тысячи "комментаторов", под видом читателей статей (боты), работающих в целях промывки мозгов, аля зомбирование рабов по методичке хозяина-буржуя во благо колониальной стратегии. Этот сайт не исключение конечно. Огромная машина по манипулированию сознанием работает круглые сутки по всей планете. В чём опасность? Евреям, в местах оккупации фашистами, в годы ВОВ предложили массово переселиться , попросили переехать в вагонах...однако из вагонов по дороге в "рай" выгнали в полях, где всех и расстреляли. Промывка мозгов невредной быть не может, т.к. ложь порождает ошибки и трагедии.

Лукашенко огласил статистику по смертности от пневмонии, от онкологии и т.п, плюс дтп, самоубийства , например наркомания. Каждый день специалисты и он сам рассказывают о борьбе с этим вирусом и другими орви.

Сами выступления смотрите на каналах беларусского телевидения, например ctv by, на ютубе канал CTVBY. Ещё есть отличный канал на ютубе: "АТН:новости Беларуси и мира" . Много интересного и полезного , позитивного, представлено в указанных каналах.

Имя: Гость
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