Общество

МЧС предупредило о густом тумане и порывах ветра в Пензенской области

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В среду, 29 апреля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные гидрометеоцентра.

Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров, а днем во всем регионе юго-западный ветер усилится, его порывы будут достигать скорости 15-19 м/с.

Также в регионе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1…+4 ºС, днем +13…+18 ºС.

В связи с густым туманом спасатели просят и водителей, и пешеходов быть очень осторожными.

Первым рекомендуется включить фары ближнего света, противотуманные фонари, соблюдать скоростной режим и периодически подавать звуковые сигналы. Вторых просят следить за детьми и помогать пересекать проезжую часть пожилым и больным людям.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Специально погоду испортили, чтобы Путина смотрели

Гость||

Ага. Прям тебе конкретно.

Гость||

А где комментарий в стиле "а я однажды в тумане чуть не забеременила"

Гость||

погодь, в процессе забеременивания он

Гость||

Гость писал(a):

А где комментарий в стиле "а я однажды в тумане чуть не забеременила"
Соскучился родимый?

Имя: Гость
Комментарий:

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