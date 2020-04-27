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Общество

Зареченцев с подтвержденным коронавирусом лечат в МСЧ-59

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За сутки в Заречном подтвердился еще один случай коронавирусной инфекции. Количество заразившихся горожан к понедельнику, 27 апреля, стало равно 12.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на главу города Олега Климанова, не все зареченцы, заболевшие новой инфекцией, находятся в пензенском центре спецвидов медицинской помощи. Двое пациентов получают помощь в МСЧ-59.

В инфекционном отделении медсанчасти лежат еще 8 горожан, у которых подозревают опасный вирус, но пока подтверждения диагноза не получено.

«Всего в специализированном стационаре МСЧ-59 сейчас, по данным главы города, находятся 24 человека. У большинства из них диагностированы пневмония или ОРВИ», - добавляет портал «Город Z».

19 апреля скончался 71-летний житель Заречного с подтвержденным коронавирусом. Пенсионер лечился в КИМе, медикам не удалось спасти его. Пожилой горожанин страдал гипертонией, а также нарушением сердечного ритма.

В медсанчасть Заречного, где будут оказывать помощь больным с COVID-19, планируют приобрести аппараты искусственной вентиляции легких, увлажнители кислорода, мониторы пациента, реанимационные кровати, насосы для дозируемого введения лекарственных препаратов, электрические аспираторы и другое необходимое оборудование.

Для этого из Федерального медико-биологического агентства будет направлено 56 млн рублей. Еще 4 млн предназначены для стимулирующих выплат медикам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — gorodz.info
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Гость||

Выздоравливайте!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

увлажнители кислорода
Это как? Кислород это химический элемент, как его можно увлажнить?

Имя: Гость
Комментарий:

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