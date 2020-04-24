В Пензе таксисты следят за гигиеной в салоне и думают о безопасности

24.04.2020 | 15:09

Такси является, пожалуй, наименее контактным средством передвижения, что особенно актуально в свете последних событий. Плюс ко всему водители компаний-перевозчиков тщательно обрабатывают салоны автомобилей дезинфицирующими растворами.

Оксана Сокова, прежде чем выйти в рейс, протирает все сиденья, панели, подлокотники, все ручки дверей своей отечественной легковушки. Девушка за рулем машины с «шашечками» уже около пяти лет. Насколько она заметила, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пассажиропоток немного снизился.

«Постоянные клиенты как у нас были, так и остались. Обстановка тяжелая сейчас, в общем, для всех: боятся, болеть никто не хочет, стараются в масках и перчатках садиться в машину. И чтобы на заднее сиденье», - рассказала автовладелица.

Водители такси и других видов общественного транспорта оказались на передовой. Рискуя своим здоровьем, они продолжают возить людей, но не забывают и о средствах собственной безопасности - масках, перчатках.

«Никто не знает, болен человек или нет. Мне и самой страшно, но куда деваться? Работать надо», - отметила Оксана Сокова.

Мобильные приложения такси дают пассажирам возможность использовать безналичную форму оплаты и не касаться лишний раз денег, тем самым снижая риск подхватить заразу, которая может притаиться на купюрах.

Автобус малой вместимости № 349 курсирует по маршруту Пенза - Рамзай. В его салоне тоже регулярно проводят санобработку. Сергей Шкурин на каждой конечной остановке берет в руки пульверизатор с антисептическим раствором.

«Время есть на остановках, 10 минут в обеденный перерыв протираю, потом после работы мою полы, поручни. Еще таблетки хлорки разводим и полы брызгаем, обеззараживаем, чтобы всем спокойно было», - пояснил водитель микроавтобуса.

С 6:00 до 20:00 его «Форд» ездит из Пензы в Рамзай и обратно. Пассажиров тут тоже заметно поубавилось, но еще остались те, кто ездит в город на работу или по делам.

Николай Немцев прибыл в областной центр за пенсией. В обработанном салоне общественного транспорта он чувствует себя в безопасности.

«Я уж в годах, мне неохота раньше времени прибраться, пожить еще хочу», - посмеялся житель Рамзая.