Общество

В Пензе таксисты следят за гигиеной в салоне и думают о безопасности

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Такси является, пожалуй, наименее контактным средством передвижения, что особенно актуально в свете последних событий. Плюс ко всему водители компаний-перевозчиков тщательно обрабатывают салоны автомобилей дезинфицирующими растворами.

Оксана Сокова, прежде чем выйти в рейс, протирает все сиденья, панели, подлокотники, все ручки дверей своей отечественной легковушки. Девушка за рулем машины с «шашечками» уже около пяти лет. Насколько она заметила, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пассажиропоток немного снизился.

«Постоянные клиенты как у нас были, так и остались. Обстановка тяжелая сейчас, в общем, для всех: боятся, болеть никто не хочет, стараются в масках и перчатках садиться в машину. И чтобы на заднее сиденье», - рассказала автовладелица.

Водители такси и других видов общественного транспорта оказались на передовой. Рискуя своим здоровьем, они продолжают возить людей, но не забывают и о средствах собственной безопасности - масках, перчатках.

«Никто не знает, болен человек или нет. Мне и самой страшно, но куда деваться? Работать надо», - отметила Оксана Сокова.

Мобильные приложения такси дают пассажирам возможность использовать безналичную форму оплаты и не касаться лишний раз денег, тем самым снижая риск подхватить заразу, которая может притаиться на купюрах.

Автобус малой вместимости № 349 курсирует по маршруту Пенза - Рамзай. В его салоне тоже регулярно проводят санобработку. Сергей Шкурин на каждой конечной остановке берет в руки пульверизатор с антисептическим раствором.

«Время есть на остановках, 10 минут в обеденный перерыв протираю, потом после работы мою полы, поручни. Еще таблетки хлорки разводим и полы брызгаем, обеззараживаем, чтобы всем спокойно было», - пояснил водитель микроавтобуса.

С 6:00 до 20:00 его «Форд» ездит из Пензы в Рамзай и обратно. Пассажиров тут тоже заметно поубавилось, но еще остались те, кто ездит в город на работу или по делам.

Николай Немцев прибыл в областной центр за пенсией. В обработанном салоне общественного транспорта он чувствует себя в безопасности.

«Я уж в годах, мне неохота раньше времени прибраться, пожить еще хочу», - посмеялся житель Рамзая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Гость||

иногда пользуюсь такси Везёт........в режиме самоизоляции....стала чаще...Машина приходит в течение 5 минут....Вежливые....в машинах чисто. Здоровья всем работникам такси " Везёт"" и цены не кусаются)))

Гость||

Тут даже уже и не скрытая реклама :)

Гость||

С учётом ситуации,такси стала пользоваться часто. В маске,перчатках и на заднее сидение - всё верно. Вызываю "везёт" с приложения. Цены демократичные, приезжают быстро. Но водители часто и без маски (что там про перчатки), обработкой тоже особой не пахнет. Но это по принципу "лучше, чем в маршрутке".

Гость||

А я Дина Черемушкина...в такси не езжу, просто бегу сзади

Гость||

эфир забить нечем-было уже

Гость||

Клоунада :))

Ковиидиотизм!

Гость||

Заказуха? Тогда комменты отключать надо ))))

Гость||

На Яшке куда дешевле передвигаться по городу, по крайне мере в границах одного района!

Гость||

Правильно.

Обслуга должна прислуживать.

Еще и двери открывать, и улыбаться!

Гость||

Ничего и никогда они не обрабатывают и пьяные за рулём

Гость||

А Хер влажными салфетками они протирают?

Гость||

Влажные только у Оксаны

Имя: Гость
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