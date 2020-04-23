Штраф за ложные сообщения о COVID-19 может составить 100 тысяч

23.04.2020 | 19:00

33-летний мужчина разместил комментарий в одной из групп социальной сети, в котором были сведения о количестве заболевших COVID-19 в Пензенской области. Источником информации для него стало так называемое ОБС, в народе известное как «одна баба сказала».

«Буквально вчера был в больнице и у регистратуры услышал, как две женщины разговаривают: возможно, каждый пятый в Пензе заражен и тесты делают не всем, потому что их не хватает», - оправдался подозреваемый.

Пустив информацию, не соответствующую действительности, мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов.

«В отношении гражданина был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

В виде наказания ему может быть назначен штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

«В разговоре могут сказать все, что угодно. Если писать об этом под видом достоверного сообщения в соцсетях, которые тысячи людей постоянно читают, это может вызвать у них панику и прочие негативные последствия. Сейчас и так многие на нервах. Хочу извиниться за свой поступок», - сделал выводы подозреваемый.