Общество

В «Т Плюс» рассказали, какие участки подлежат ремонту в 2020 году

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Температурные испытания пензенских тепловых сетей переносятся на следующую неделю. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-режиме, сообщил директор Мордовского филиала «Т Плюс». Из соседней республики он рассказал о работе предприятия, задачах на лето и скором завершении отопительного сезона в Пензе.

«Мы просто выявляем слабые места, дефекты. Эти работы проходят по окончании отопительного сезона, чтобы все эти слабые места можно было собрать, зафиксировать и в течение лета устранить», - пояснил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

На текущий ремонт тепломагистралей компания закладывает около 100 миллионов рублей. В два раза больше потратят на подготовку оборудования ТЭЦ к работе в осенне-зимний период. Не сокращается и объем средств, предусмотренных на перекладки сетей: летом заменят пять километров, в основном трубы большого диаметра. Один участок, на улице Нахимова, уже готовят к замене.

«В этом году мы будем перекладывать теплотрассы по улице Луначарского (около автостоянки «Сатурн» напротив автовокзала), на улице Кижеватова (у школы № 46 и детского сада № 150), на улице Каракозова», - уточнил Андрей Ванин.

Этим список районов не ограничивается. График проведения работ синхронизирован с выполнением проекта «Безопасные и качественные дороги»: сначала - трубы, потом - асфальт.

На пресс-конференции спикеры разъяснили необходимость своевременной оплаты коммунальных счетов и возможные способы расчета за тепловую энергию в режиме самоизоляции.

«Конечно, нужно оплачивать в режиме онлайн, через банки», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Пояснения напечатаны и в платежных документах. В настоящее время пени не начисляют, но это не означает, что потребители освобождены от оплаты.

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