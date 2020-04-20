Вадим Супиков оперативно решил проблему избирателя

20.04.2020 | 09:24

В общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова с заявлением обратилась жительница дома № 44 на улице Герцена.

«У школы № 47 сильным ветром сломало березу. Ее верхушка повисла на проводах, само дерево опасно наклонено над проезжей частью и представляет угрозу для жизни и здоровья пешеходов и автомобилистов», - говорилось в обращении.

После выезда на место был определен объем необходимых работ. Ветки аккуратно сняли с проводов, а аварийное дерево спилили и вывезли на полигон ТБО.

Жители выразили благодарность депутату за оперативную помощь и постоянное внимание к проблемам избирателей.