Общество

В Пензенской области акция «Сад памяти» пройдет в новом направлении

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В Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции акция «Сад памяти – сад жизни» обрела новое направление и хештег.

До 1 июля в рамках мероприятия ветераны, школьники, работники лесного хозяйства, активисты должны были высадить более 100 000 саженцев в парках, местах захоронений, зонах отдыха на общей площади 35 га.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, акция сменила направление и обрела новый хештег #СадПамятиДома.

Теперь деревья посадит небольшое количество участников, соблюдая при этом все меры предосторожности.

Находящиеся на самоизоляции жители региона также могут присоединиться к акции. Для этого нужно высадить саженец на своем участке, нанести его местоположение на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, разместить в соцсетях фотографии деревца с хештегом акции и добавить рассказ о своих близких, участвовавших в войне.

«Поддержать акцию «Сад памяти» можно и другими способами. Семьи и участники могут поделиться историями и фотографиями воевавших родственников, эти истории взрослые могут рассказывать своим детям за общим занятием. Также можно создать поделки в виде дерева, рисунки, разместить их фотографии в социальных сетях», - добавили в пресс-службе областного правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

До 1 июля в рамках мероприятия ветераны, школьники, работники лесного хозяйства, активисты должны были высадить
Высадить? Не давний ураган, поваливший кучу деревьев, создавших неудобства горожанам, это не пример пагубности заботе об экологии!!!! И виной тому эти активисты!!! Тут город, хотите расти деревья езжайте в деревню!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

активисты должны были высадить более 100 000 саженцев
Цифрами закидали

Имя: Гость
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