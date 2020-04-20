На Володарского ремонтируют участок от ул. М. Горького до Пушкина

20.04.2020 | 14:45

В центре Пензы идет ремонт улицы Володарского. В этом году специалисты восстанавливают участок от Максима Горького до Пушкина.

Всего планируется обновить более четырех тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Рабочие используют щебеночно-мастичный асфальтобетон.

«В настоящее время на участке ведется устройство верхнего слоя покрытия, а на улице Ставского продолжается установка бортовых камней», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

На улицах Луначарского, Чапаева, Колхозной и Суворова сейчас устанавливают бортовые камни, на Коннозаводской ремонтируют деформационные швы, на проспекте Строителей устраивают щебеночное основание под бортовой камень.

«Ремонтные работы также ведутся на улице Ленинградской и от улицы Перспективной до села Лебедевка», - добавили в мэрии.