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Общество

В Каменке санобработка многоэтажек не повлияет на счета за услуги ЖКХ

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Еще три человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в Пензе. Это 43-летние женщина и мужчина, гражданин Казахстана, а также пожилой пациент 1949 года рождения. Таким образом, число жертв опасной инфекции в Сурском крае достигло пяти. У каждого были хронические заболевания. Новых случаев заражения, по данным на 19 апреля, зарегистрировано не было.

Тем временем во всех районах губернии продолжаются мероприятия по предупреждению распространения COVID-19. Так, в Каменке на особом контроле медиков и коммунальщиков дом № 3 на Центральной улице. В многоэтажке в основном обитают престарелые граждане, которым в период пандемии как никому необходимо соблюдать меры безопасности.

Чтобы минимизировать риск распространения инфекции, подъезды дезинфицируют специальным раствором. По словам руководителя обслуживающей организации Рустама Кузяшева, данным веществом можно обрабатывать и личные вещи.

Однако местных жителей, узнавших о предстоящей санитарной процедуре, больше интересовал даже не этот вопрос.

«Они обеспокоены тем, что им предъявят дополнительные затраты и будет увеличение тарифа», - пояснил Рустам Кузяшев.

Коммунальщики просят жильцов указанного и других многоквартирных домов не беспокоиться. Обработка помещений никак не повлияет на сумму в счетах на оплату услуг ЖКХ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Каменке санобработка многоэтажек не повлияет на счета за услуги ЖКХ
Бесплатный сыр?

Гость||

Была я один раз в Каменке. Чуть не забеременела.

Гость||

ха-ха

Гость||

Каменка утерла нос всей России

Имя: Гость
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