В Каменке санобработка многоэтажек не повлияет на счета за услуги ЖКХ

19.04.2020 | 18:09

Еще три человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в Пензе. Это 43-летние женщина и мужчина, гражданин Казахстана, а также пожилой пациент 1949 года рождения. Таким образом, число жертв опасной инфекции в Сурском крае достигло пяти. У каждого были хронические заболевания. Новых случаев заражения, по данным на 19 апреля, зарегистрировано не было.

Тем временем во всех районах губернии продолжаются мероприятия по предупреждению распространения COVID-19. Так, в Каменке на особом контроле медиков и коммунальщиков дом № 3 на Центральной улице. В многоэтажке в основном обитают престарелые граждане, которым в период пандемии как никому необходимо соблюдать меры безопасности.

Чтобы минимизировать риск распространения инфекции, подъезды дезинфицируют специальным раствором. По словам руководителя обслуживающей организации Рустама Кузяшева, данным веществом можно обрабатывать и личные вещи.

Однако местных жителей, узнавших о предстоящей санитарной процедуре, больше интересовал даже не этот вопрос.

«Они обеспокоены тем, что им предъявят дополнительные затраты и будет увеличение тарифа», - пояснил Рустам Кузяшев.

Коммунальщики просят жильцов указанного и других многоквартирных домов не беспокоиться. Обработка помещений никак не повлияет на сумму в счетах на оплату услуг ЖКХ.