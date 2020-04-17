Общество

«Термодом» продолжает вести хронику строительства

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Компания «Термодом» активно строит все запланированные объекты, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Холдинг продолжает вести хронику строительства, чтобы держать жителей Пензенской области в курсе событий.

Сейчас в Городе Спутнике в детской поликлинике продолжаются монолитные работы. Завершаются бетонирование и перекрытие цокольного этажа, ведется бетонирование и армирование первого. Рабочие приступили к гидроизоляции и утеплению стен первого этажа. Сегодня там трудится четыре подрядные организации, устанавливается второй башенный кран.

Начинается поставка материалов и выполнение работ по холодному и горячему водоснабжению, отоплению. Приобретены материалы для устройства наружных сетей. Проведен тендер на создание вентиляции цокольной части, работы начнутся со следующей недели. Начата кирпичная кладку стен цокольного этажа.

В строении № 54 закончен монтаж 12-го этажа, а на технический завозятся материалы. Ведутся кровельные работы на 2-й и 3-й секциях. В 4-м подъезде рабочие занимаются остеклением, в 3-м - монтажом алюминиевых витражей и стяжкой. Во 2, 3, 4-й секциях работают подрядчики по водоснабжению, отоплению, электрике.

Выполнены монолитные работы в коммерческих помещениях 1-й и 3-й секций. Сейчас там ведется кирпичная кладка парапета, готовится перекрытие 2-й секции.

В строении № 73 работают электрики, ведутся подготовительные работы, связанные со штукатуркой, установка перегородок по системе Gyproc, утепление фасадов сэндвич-панелями. Продолжается благоустройство двора строений № 72 и 73.

В ЖК «Созвездие» ведутся срубка свай, создание подбетонки и каркаса как для стилобата, так и для основного здания 25-этажного дома.

В 17-этажный дом со стройплощадки на улице 8 Марта перевезена вторая установка по погружению свай, там эти работы уже завершены.

В Пензе на улице 8 Марта рабочие продолжают кирпичную кладку, монолитные работы ведутся как в подземном паркинге, так и в коммерческих помещениях.

В Заречном в жилом доме «Лесная симфония» продолжаются монолитные работы, специалисты занимаются инженерными сетями, ХВС, ГВС, вентиляцией. В 4-й секции приступили к лучевой разводке отопления по полам, ведутся работы по остеклению, утеплению стен и лоджий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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