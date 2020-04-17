Общество

На улицах Кузнецка не хватает дорожных знаков

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Прокуратура Кузнецка выявила, что в городе не хватает знаков «Главная дорога» и «Уступите дорогу».

Речь идет о пересечениях улицы Строителей с Трудовой, Чернышевского, Циолковского, 8 Марта, Ульяновской и Шевченко.

Также необходимых знаков нет на перекрестках Ленина и Пензенской, Рабочей и Пролетарской, Победы и Чкалова, Ленина и Дарвина.

Прокурор города внес представление директору городского управления жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в отношении его возбудили дело об административном правонарушении - несоблюдении требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог.

«Акты находятся на рассмотрении», - сообщила сетевому изданию PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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