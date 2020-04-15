Общество

В Пензе будущие матери могут оформить пособие в режиме онлайн

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Будущие пензенские мамы отныне могут воспользоваться новой онлайн-услугой. В целях обеспечения социальной поддержки беременных женщин в регионе по инициативе губернатора Ивана Белозерцева на портале государственных и муниципальных услуг размещена интерактивная форма подачи заявления на получение пособия на обеспечение питанием.

Таким образом, посещение органов соцзащиты или многофункциональных центров исключено.

«Женщина проходит свое плановое обследование в женской консультации. Там делают запись в медицинской информационной системе, что она беременна, и на этом основании после подачи заявления на региональном портале госуслуг женщина может получить уже на свою карточку в банке денежные средства в размере 580 рублей в месяц», - пояснил начальник Управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Одной из первых воспользовалась онлайн-услугой Анна Корнаухова из Пензы.

«Раньше, чтобы получить пособие, необходимо было получить справку в женской консультации и лично обратиться, например, в МФЦ. То есть дойти туда, отсидеть очередь, написать заявление, но не всегда есть такая возможность. С токсикозом, например, это сделать почти нереально.

Спасибо, что сейчас я могу оформить пособие не выходя из дома. И, как оказалось, сделать это очень просто: в электронном заявлении я заполнила только данные счета», - рассказала будущая мать.

Остальная информация о женщине заносится на портал автоматически.

В отличие от прочих социальных платежей, данный вид пособия назначается ежемесячно и выплачивается периодически или единовременно до момента рождения ребенка.

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