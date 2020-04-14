Общество

На пензенских предприятиях перед Пасхой освятят куличи и творог

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В понедельник, 13 апреля, в областном правительстве прошла рабочая встреча губернатора Ивана Белозерцева и митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Они обсудили предстоящее празднование Пасхи в условиях распространения коронавируса.

«Впереди большой православный праздник, который мы ждем с нетерпением. Я как руководитель региона переживаю, что большое число жителей Пензенской области пойдут в храмы, на кладбища, нарушая самоизоляцию, что небезопасно», - выразил свою позицию глава региона.

Владыка рассказал, что уже неоднократно призывал верующих оставаться дома.

«Ответственность за свою жизнь мы несем сами, а ответственность за жизнь других нести мы не имеем права. Часто нам кажется, что это нас не касается, что вирус не передается в храмах, но это, к сожалению, не так. Поэтому желаю всем православным верующим, чтобы они не создавали угрозу своим ближним, проявили христианскую любовь, отпраздновали праздник в домашних условиях», - подчеркнул митрополит.

По словам Ивана Белозерцева, современные технологии позволяют транслировать богослужения в режиме онлайн.

«Мы готовы оказать содействие в проведении трансляций», - резюмировал глава региона.

Также стало известно, что священнослужители будут выезжать на пензенские предприятия, которые пекут куличи и производят творог, чтобы освятить их.

«Таким образом, в магазинах люди смогут приобретать продукцию, которую не нужно будет нести в храмы для обряда», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото № 2 - pnzreg.ru
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Гость||

Владыка чего?крузера 200,он его освятил?

Гость||

опять жрецы со своим вымыслом в новости лезут.

Господин Губернатор, перечитайте Конституцию. У нас религия отделена от госудаства.

Мало того, что на этих жрецов уже потратили из бюджета минимум 12 миллиардов, так теперь они новых адептов через вас ищут.

Гость||

Фима, ты главное больше на самолете с картинкой не летай!

Нам еще один снегопад на Пензу не нужен!

Гость||

Как интересно... А почему оба без масок?

Среди поповства очень много зараженных вирусом, а губернатор этого не боится?

Или весь это вирус такой же вымысел, как восточно-иудейских бох?

Гость||

Рабочая встреча...рукалицо

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ответственность за свою жизнь мы несем сами, а ответственность за жизнь других нести мы не имеем права. Часто нам кажется, что это нас не касается, что вирус не передается в храмах, но это, к сожалению, не так.
Почему оба не в масках?Почему до сих пор попы находятся на своих рабочих местах и их учреждения не закрыты?Почему демонстративно не выполняется постановление о самоизоляции В.В.Путина?Будут ли они освещать куличи в масках ,в перчатках и спец.костюмах,большой вопрос?Будут ли продезинфицированы те предметы,которые будут использованы в этом ритуале?Есть ли элементарно медицинские книжки у этих клиентов?А если все прекрасно понимают,что будут с этим нарушения,то почему нет проверок,на предмет возможного,умышленного распространения вируса?

Ничего личного,просто пытаюсь обезопасить себя и своих ближних от заражений.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы готовы оказать содействие в проведении трансляций», - резюмировал глава региона.
За чем счет?

К 12 миллиардам, потраченных на мощехранилище добавим еще парочку из бюджета на промывку мозгов вымыслом?

Гость||

а облет порожняком пролетел?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мы ждем с нетерпением.
Мы это кто?

Гость||

Гость писал(a):

это просто бизнес на страхе смерти?
Мне в Астрахани в ихнем главном соборе его же работники и сказали прямым текстом - да, это бизнес по оказанию религиозных услуг, а все попы оформлены как ИПэшники.

Гость||

Касса с торца храмика. Принимаются бесконтактные платежи

Гость||

penzainform.ru писал(a):

куличи и производят творог, чтобы освятить их.
И как покупать творог представителям других религий?

Санитарная книжка есть у батющкидля доступа на предприятия пищепрома. Много священников уже умерло или болеют.

Лично Я теперь не куплю в магазине кулич и творог.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

которую не нужно будет нести в храмы для обряда
а что за обряд?

магический?

Лицензия на магию есть?

А сертификат?

Гость||

Жители Пензы!

Вы реально хотите, чтобы вот такие рясобрюхие бизнесмены ходили вокруг вашей еды, поливая ее водичкой неизвестного происхождения?!

Одумайтесь, в КИМе мест нет, куда вас, с отравлениями вести? В к попам в храмики?

Гость||

Гость писал(a):

Одумайтесь, в КИМе мест нет, куда вас, с отравлениями вести? В к попам в храмики?
Не перживай. Сейчас отпевают заочно,готовь бабло и всё.

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Имя: Гость
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