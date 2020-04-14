На пензенских предприятиях перед Пасхой освятят куличи и творог

14.04.2020 | 08:35

В понедельник, 13 апреля, в областном правительстве прошла рабочая встреча губернатора Ивана Белозерцева и митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Они обсудили предстоящее празднование Пасхи в условиях распространения коронавируса.

«Впереди большой православный праздник, который мы ждем с нетерпением. Я как руководитель региона переживаю, что большое число жителей Пензенской области пойдут в храмы, на кладбища, нарушая самоизоляцию, что небезопасно», - выразил свою позицию глава региона.

Владыка рассказал, что уже неоднократно призывал верующих оставаться дома.

«Ответственность за свою жизнь мы несем сами, а ответственность за жизнь других нести мы не имеем права. Часто нам кажется, что это нас не касается, что вирус не передается в храмах, но это, к сожалению, не так. Поэтому желаю всем православным верующим, чтобы они не создавали угрозу своим ближним, проявили христианскую любовь, отпраздновали праздник в домашних условиях», - подчеркнул митрополит.

По словам Ивана Белозерцева, современные технологии позволяют транслировать богослужения в режиме онлайн.

«Мы готовы оказать содействие в проведении трансляций», - резюмировал глава региона.

Также стало известно, что священнослужители будут выезжать на пензенские предприятия, которые пекут куличи и производят творог, чтобы освятить их.

«Таким образом, в магазинах люди смогут приобретать продукцию, которую не нужно будет нести в храмы для обряда», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.