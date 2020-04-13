Пензенским православным предложили не ходить в храмы в Страстную седмицу

13.04.2020 | 13:31

Вход Господень в Иерусалим - праздник, за которым следует Страстная седмица. Священнослужители просят прихожан провести это время дома и оставаться там до тех пор, пока не завершится режим самоизоляции. К верующим обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Если мы не боимся заразиться, то сможем стать переносчиками заразы для многих людей, с которыми мы общаемся. И поэтому мы должны - я бы сказал, обязаны! - минимизировать свои выходы», - напомнил он.

Прихожане могут молиться дома, а священники продолжат служить в пустых храмах.

События Страстной седмицы, произошедшие много веков назад, недостойны забвения. Каждый день - словно шаг на Голгофу, ведущий ко грядущему воскресению. В Евангелии повествуется обо всем: о словах и деяниях Иисуса, о вере и предательстве, о самопожертвовании.

Тем, кто держит пост, следует помнить, что в Великую неделю он особенно строгий. Но Пасха, светлый праздник, принесет радость. В 2020 году она отмечается 19 апреля.