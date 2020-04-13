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Религия

Пензенским православным предложили не ходить в храмы в Страстную седмицу

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Вход Господень в Иерусалим - праздник, за которым следует Страстная седмица. Священнослужители просят прихожан провести это время дома и оставаться там до тех пор, пока не завершится режим самоизоляции. К верующим обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Если мы не боимся заразиться, то сможем стать переносчиками заразы для многих людей, с которыми мы общаемся. И поэтому мы должны - я бы сказал, обязаны! - минимизировать свои выходы», - напомнил он.

Прихожане могут молиться дома, а священники продолжат служить в пустых храмах.

События Страстной седмицы, произошедшие много веков назад, недостойны забвения. Каждый день - словно шаг на Голгофу, ведущий ко грядущему воскресению. В Евангелии повествуется обо всем: о словах и деяниях Иисуса, о вере и предательстве, о самопожертвовании.

Тем, кто держит пост, следует помнить, что в Великую неделю он особенно строгий. Но Пасха, светлый праздник, принесет радость. В 2020 году она отмечается 19 апреля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему персонажи из сюжета без масок?

Они все еще наивно верят, что Иегова убережет их от вируса?

Гость||

Получается, что эти ряженные жрецы никому и не нужны? Можно все делать на дому?

А зачем тогда за 12 миллиардов бюджетных денег им торговый центр построили?

Гость||

Всем пришедшим в церковь в Ростове вчера выписали штраф по 15 тысячь рублей(массовое скопление в период пандемии).

В Пензе нужно выписать по 40 тысячь. Не берегут себя их дело,но есть соседи и родственники.

Гость||

13 апреля закрылась на карантин Киево-Печерская лавра — там заразились коронавирусом более 90 человее, при том, что в Киеве всего 495 случаев заражения коронавирусом, то есть 20%. Также стало известно, что в больнице умер 73-летний монах Лавры, архимандрит Нектарий.

Гость||

Гость писал(a):

Всем пришедшим в церковь в Ростове вчера выписали штраф по 15 тысячь рублей
Дай угадаю: Полицаи были в зеленых платьях?

Имя: Гость
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