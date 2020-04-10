В Пензе сбившую пешехода автолюбительницу наказали штрафом

10.04.2020 | 08:15

В Пензе сбившая пешехода на улице Терновского автоледи заплатит 100 000 рублей судебного штрафа.

ДТП произошло 8 октября 2019 года. Женщина управляла автомобилем Hyundai Getz и двигалась в сторону улицы Петровской. Перед пешеходным переходом, светофоры у которого работали в режиме желтого мигающего сигнала, автолюбительница не притормозила и сбила переходившую проезжую часть горожанку.

В ходе следствия виновница ДТП возместила пострадавшей материальный ущерб и моральный вред.

«Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении водителя с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Обвиняемая и потерпевшая согласились с ходатайством, однако прокурор возразила, указав на то, что автоледи не раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Служители Фемиды постановили прекратить уголовное преследование женщины и назначить ей судебный штраф.

«Постановление сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу», - добавили в пресс-службе.

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