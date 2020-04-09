Сетевое издание|18+|Четверг|9 апр 2020|17:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  80.40  |  $  73.57

Общество

«ТНС энерго Пенза» перешло на новую форму работы с бизнес-клиентами

Печать

Гарантирующий поставщик электроэнергии в области ООО «ТНС энерго Пенза» до 30 апреля переводит взаимодействие с потребителями - юридическими лицами в дистанционный формат.

Платежная документация, счета-фактуры будут направляться индивидуальным предпринимателям и юрлицам после 11 апреля.

Наиболее оперативный способ обмена документацией с энергосбытовой компанией для бизнес-клиентов - электронный документооборот. Клиенты, подключившие данный сервис, смогут получить платежно-расчетные документы раньше остальных.

Организации, зарегистрированные в «Личном кабинете», имеют возможность передачи показаний по точкам учета и отслеживания текущего состояния баланса по договорам.

Потребителям, не обладающим доступом к электронным каналам взаимодействия, документацию пришлют по почте.

Дополнительные вопросы можно задать, используя форму обратной связи на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» либо электронную почту vopros@penza.tns-e.ru. Кроме того, необходимые разъяснения можно получить по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает потребителей полностью оплачивать счета за электроэнергию. Вместе с тем компания с пониманием относится к сложившейся непростой ситуации, в связи с чем поставщик готов обеспечить индивидуальный подход, а также информационную и организационную поддержку каждому клиенту.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте