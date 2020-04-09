«ТНС энерго Пенза» перешло на новую форму работы с бизнес-клиентами

09.04.2020 | 16:45

Гарантирующий поставщик электроэнергии в области ООО «ТНС энерго Пенза» до 30 апреля переводит взаимодействие с потребителями - юридическими лицами в дистанционный формат.

Платежная документация, счета-фактуры будут направляться индивидуальным предпринимателям и юрлицам после 11 апреля.

Наиболее оперативный способ обмена документацией с энергосбытовой компанией для бизнес-клиентов - электронный документооборот. Клиенты, подключившие данный сервис, смогут получить платежно-расчетные документы раньше остальных.

Организации, зарегистрированные в «Личном кабинете», имеют возможность передачи показаний по точкам учета и отслеживания текущего состояния баланса по договорам.

Потребителям, не обладающим доступом к электронным каналам взаимодействия, документацию пришлют по почте.

Дополнительные вопросы можно задать, используя форму обратной связи на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» либо электронную почту vopros@penza.tns-e.ru. Кроме того, необходимые разъяснения можно получить по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает потребителей полностью оплачивать счета за электроэнергию. Вместе с тем компания с пониманием относится к сложившейся непростой ситуации, в связи с чем поставщик готов обеспечить индивидуальный подход, а также информационную и организационную поддержку каждому клиенту.