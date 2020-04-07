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Общество | Пензенцу за удаленное сообщение грозит штраф до 100 тысяч рублей

07.04.2020|16:29
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Штраф за распространение недостоверной информации о коронавирусе. 47-летний житель областного центра ответит за размещение в социальной сети публикации, в которой он сообщил не соответствующие действительности сведения о количестве умерших от COVID-19 и находящихся под наблюдением граждан. Впоследствии сообщение было удалено.

«В короткие сроки полицейские выяснили личность данного гражданина, он признался в содеянном и пояснил, что хотел развить тему в социальной сети, связанную с распространением коронавируса в Пензе. Для убедительности он добавил, что информацию о количестве умерших людей он получил от своих родственников-врачей», - сообщил зам. начальника ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Виталий Лескин.

Позже мужчина признался, что просто где-то услышал об этом.

«В отношении данного гражданина был составлен административный протокол, предусмотренный ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Злоупотребление свободой массовой информации», - пояснил Виталий Лескин.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 500.

В связи с появлением в мессенджерах и социальных сетях различных недостоверных сведений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, Управление МВД России по Пензенской области призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации.

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Гость|07.04.2020 18:38|

penzainform.ru писал(a):

В короткие сроки полицейские выяснили личность данного гражданина
А что ж мошенников, кидающих доверчивых граждан на деньги, ни одного не вычислили? Правильно, маской морды всем закрыть и кляп в рот, чтоб не дай бог лишнего...

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