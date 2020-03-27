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Общество | «Термодом» предлагает дистанционный способ покупки квартир

27.03.2020|14:28
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Компания «Термодом» заботится о своих клиентах, а потому разработала альтернативный способ общения - дистанционный.

Теперь купить квартиру в Спутнике, Пензе или Заречном можно не выходя из дома.

Менеджеры готовы связаться с клиентом в соцсетях и мессенджерах: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук», WhatsApp, Viber.

Они проведут подробную консультацию (возможен аудио- и видеозвонок) по интересующим его объектам, отправят видеообзор и фото планировок, примут и отправят необходимые документы для оформления сделки.

Желающим купить квартиру нужно сообщить о своем намерении менеджерам и оставить контактные данные, указав удобный способ связи. Менеджер воспользуется им и проведет консультацию.

Сам клиент может позвонить по номеру 28-28-20, написать в официальном аккаунте «Термодома» во «ВКонтакте», «Инстаграме», «Одноклассниках», «Фейсбуке», обратиться через сайт termodom-pnz.ru (можно заказать обратный звонок, оставить контактные данные, написать в онлайн-чате или в Viber через форму на сайте).

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