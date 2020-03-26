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Общество | В Пензе фотографу выплатят более 1 млн за нарушение авторских прав

26.03.2020|10:44
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Пензенский фотограф через суд взыскал компенсацию за нарушение его авторских прав.

Обратившись к служителям Фемиды, мужчина указал, что сделанные им снимки без его согласия размещались в интернете одним из информационных агентств.

Ранее он работал в этом агентстве корреспондентом, но, когда уволился, разрешения на использование своих материалов не подписывал. Горожанин представил 105 ссылок на статьи с его фотографиями.

«Поскольку каждое размещение изображений является самостоятельным случаем нарушения исключительных авторских прав истца, при этом минимальный размер компенсации составляет 10 000 рублей за каждое нарушение, принято решение о взыскании в пользу истца компенсации в размере 1 050 000 руб., а также запрещении размещать фотографические произведения истца в сети интернет», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Решение пока не вступило в силу.

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Гость|26.03.2020 11:06|

нормально

Гость|26.03.2020 11:09|

Красава

Гость|26.03.2020 11:14|

Правильно. Незнание законов не освобождает от ответственности.

Гость|26.03.2020 11:15|

А если потребовать компенсацию своих авторских прав от жильцов дома? Каменщик укладывал кирпичь в стены особым авторским способом, а жильцы пользуются и не платят.

Гость|26.03.2020 11:25|

Хорошо когда ты родственник судьи

Гость|26.03.2020 11:34|

Как зовут фотографа?

Гость|26.03.2020 11:35|

Гость писал(a):

Хорошо когда ты родственник судьи
+100500. По другому и быть не может.

Гость|26.03.2020 11:36|

И чо?

Гость|26.03.2020 11:40|

Этот фотохудожник наверно фоткал пензенские помойки и прочий хлам, тогда он сам нарушил авторские права на этот бардак пензюков

Гость|26.03.2020 11:42|

опять Назаров сети раскинул?

Имя: Гость
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