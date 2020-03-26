Пензенский фотограф через суд взыскал компенсацию за нарушение его авторских прав.
Обратившись к служителям Фемиды, мужчина указал, что сделанные им снимки без его согласия размещались в интернете одним из информационных агентств.
Ранее он работал в этом агентстве корреспондентом, но, когда уволился, разрешения на использование своих материалов не подписывал. Горожанин представил 105 ссылок на статьи с его фотографиями.
«Поскольку каждое размещение изображений является самостоятельным случаем нарушения исключительных авторских прав истца, при этом минимальный размер компенсации составляет 10 000 рублей за каждое нарушение, принято решение о взыскании в пользу истца компенсации в размере 1 050 000 руб., а также запрещении размещать фотографические произведения истца в сети интернет», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
Решение пока не вступило в силу.
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