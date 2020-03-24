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Общество | Во дворце спорта «Сура» полностью прекратили занятия

24.03.2020|16:10
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Свободная касса больше не призыв для посетителей, а скорее наоборот: билет в бассейн приобрести невозможно, не оформляют и абонемент. Жизнь во дворце спорта «Сура» изменила свое привычное течение. В фойе пусто, номерки в гардеробе на крючках. К такой тишине там не привыкли.

«Все закрыто для оказания платных услуг, касса не работает, детский бассейн закрыт. Мы сейчас выполняем приказ Министерства физической культуры и спорта Пензенской области», - сообщила начальник отдела дворца спорта «Сура» Лариса Копылова.

Информацию о временном приостановлении деятельности в «Суре» разместили где только можно: и на официальном сайте, и на входных дверях. Даже обзвонили некоторых постоянных арендаторов водных дорожек - там тишь да гладь. А вот в прыжковом бассейне продолжали плескаться. У воспитанников спортивной школы шли тренировки. Правда, явились на них только те дети, у которых имелось письменное разрешение от родителей.

Как оказалось чуть позже, это была последняя тренировка. Во время съемок юных прыгунов до руководства бассейна довели новую информацию о полном прекращении занятий. Так что теперь в «Суре» и других спортивных сооружениях взяли тайм-аут.

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