24.03.2020 | 16:10

Свободная касса больше не призыв для посетителей, а скорее наоборот: билет в бассейн приобрести невозможно, не оформляют и абонемент. Жизнь во дворце спорта «Сура» изменила свое привычное течение. В фойе пусто, номерки в гардеробе на крючках. К такой тишине там не привыкли.

«Все закрыто для оказания платных услуг, касса не работает, детский бассейн закрыт. Мы сейчас выполняем приказ Министерства физической культуры и спорта Пензенской области», - сообщила начальник отдела дворца спорта «Сура» Лариса Копылова.

Информацию о временном приостановлении деятельности в «Суре» разместили где только можно: и на официальном сайте, и на входных дверях. Даже обзвонили некоторых постоянных арендаторов водных дорожек - там тишь да гладь. А вот в прыжковом бассейне продолжали плескаться. У воспитанников спортивной школы шли тренировки. Правда, явились на них только те дети, у которых имелось письменное разрешение от родителей.

Как оказалось чуть позже, это была последняя тренировка. Во время съемок юных прыгунов до руководства бассейна довели новую информацию о полном прекращении занятий. Так что теперь в «Суре» и других спортивных сооружениях взяли тайм-аут.

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