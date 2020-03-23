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Общество | Метеорологи предупредили пензенцев о возможной второй волне паводка

23.03.2020|18:34
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Свой профессиональный праздник они, как всегда, встретили на рабочих местах. Специалисты гидрометеорологической службы отметили праздник, учрежденный указом Президента России.

В регионе наблюдения за погодой и окружающей средой начались еще в XIX веке. За долгий период постоянного развития Пензенский ЦГМС, как теперь он называется, приобрел огромный опыт.

В регионе действует 8 метеостанций, 11 гидрологических, 4 пункта по наблюдению за загрязнением воздуха и 5 агрометеорологических.

«Наша служба не только прогноз погоды - и все, как многие представляют. Это целый комплекс, даже муравейник, где каждый из сотрудников выполняет свои функции. Прежде всего это наблюдательная сеть, от которой зависит вся работа в целом гидрометслужбы», - сообщила начальник отдела прогнозов Пензенского ЦГМС Светлана Иванкова.

Специалисты центра оказывают услуги по мониторингу и прогнозированию органам местного самоуправления, предприятиям, всем жителям Сурского края.

Александр Егоркин возглавляет отдел метеорологии. В его кабинет стекаются самые важные данные, на основе которых создается общая климатическая картина.

«Данные переходят с датчиков автоматического комплекса, который находится на метеорологической площадке. Датчики измеряют все основные метеорологические характеристики: скорость, направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, количество осадков», - объяснил Александр Егоркин.

От точных прогнозов зависит и урожай сельхозпроизводителей, и безопасность всех жителей региона. Метеорологи предупреждают о возможной второй волне паводка.

«Вода должна пойти после этого снега где-то 27-28-го числа, когда начнется потепление. Чтобы выпавший снег дошел до рек, ему нужно просочиться и с грунтовыми водами перейти в реки. Для этого нужно активное тепло. Идет с запада антициклон, распогодится, осадки прекратятся, выглянет солнце - и начнется потепление», - рассказала Светлана Иванкова.

Точные данные метеорологов позволяют сократить экономические потери всех субъектов РФ - до 40%. Да и самочувствие миллионов людей и их психологический комфорт зачастую зависят от точности и оперативности прогнозов синоптиков.

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Гость|23.03.2020 19:08|

penzainform.ru писал(a):

самочувствие миллионов людей и их психологический комфорт зачастую зависят от точности и оперативности прогнозов синоптиков.
Интересно, это каким таким образом?

Гость|23.03.2020 19:21|

Через заряженную у экранов зомбоящика воду.

Имя: Гость
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