17.03.2020 | 18:28

Во вторник, 17 марта, на совещании в региональном правительстве обсудили ситуацию с коронавирусом.

«Нами получена информация о подтверждении случая, который у нас был подозрительный. Коронавирусная инфекция добралась и до Пензенской области», - заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Михаил Перекусихин.

По словам министра здравоохранения Александра Никишина, состояние пациентки, больной COVID-19, стабильное, имеется тенденция к улучшению. Женщина находится под наблюдением в инфекционной больнице. Ее лечение проходит в штатном режиме и согласно тем стандартам, которые определены.

Михаил Перекусихин уточнил, что эпидрасследование продолжается, отрабатываются все, с кем контактировала заболевшая. «За границей она не была, то есть этот случай не привозной. Но источник инфекции явно побывал за границей», - подчеркнул Перекусихин.

Он добавил, что на сегодняшний день под наблюдением остаются 187 человек. 75 из них прибыли из Китая, Кореи, Италии, Германии, Ирана, Испании, Франции, 112 жителей области контактировали с приезжими.

«Люди помещены в домашнюю изоляцию на 14 суток. В течение этого времени будет проводиться исследование на коронавирус. Каждому, кто находится под медицинским наблюдением, будет проведено двукратное медицинское обследование. Налажено взаимодействие с УВД, к нам поступает информация обо всех приезжих, которые пересекли границу РФ из неблагополучных стран по коронавирусу», - добавил Михаил Перекусихин.

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