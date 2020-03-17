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Общество | Стали известны подробности состояния пензячки, заболевшей COVID-19

17.03.2020|18:28
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Во вторник, 17 марта, на совещании в региональном правительстве обсудили ситуацию с коронавирусом.

«Нами получена информация о подтверждении случая, который у нас был подозрительный. Коронавирусная инфекция добралась и до Пензенской области», - заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Михаил Перекусихин.

По словам министра здравоохранения Александра Никишина, состояние пациентки, больной COVID-19, стабильное, имеется тенденция к улучшению. Женщина находится под наблюдением в инфекционной больнице. Ее лечение проходит в штатном режиме и согласно тем стандартам, которые определены.

Михаил Перекусихин уточнил, что эпидрасследование продолжается, отрабатываются все, с кем контактировала заболевшая. «За границей она не была, то есть этот случай не привозной. Но источник инфекции явно побывал за границей», - подчеркнул Перекусихин.

Он добавил, что на сегодняшний день под наблюдением остаются 187 человек. 75 из них прибыли из Китая, Кореи, Италии, Германии, Ирана, Испании, Франции, 112 жителей области контактировали с приезжими.

«Люди помещены в домашнюю изоляцию на 14 суток. В течение этого времени будет проводиться исследование на коронавирус. Каждому, кто находится под медицинским наблюдением, будет проведено двукратное медицинское обследование. Налажено взаимодействие с УВД, к нам поступает информация обо всех приезжих, которые пересекли границу РФ из неблагополучных стран по коронавирусу», - добавил Михаил Перекусихин.

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Гость|17.03.2020 18:37|

Очередной свист.

Гость|17.03.2020 18:38|

Сходить что ли, к это бабе, в больничку... В засос её чмокнуть - пусть и обо мне заговорят...

Гость|17.03.2020 18:38|

Её муж,депутат привёз из италии,у него тоже 100%.

Гость|17.03.2020 18:42|

Китайцы все правильно сделали, закрыли города, блокировали передвижение и у них роста заболевших практически нет. Что у нас ждут? Когда тоже появятся десятки тысяч и разнесут заразу по всех стране?

Гость|17.03.2020 18:43|

17.03.2020 18:38|

Её муж,депутат привёз из италии,у него тоже 100%.

У депутатов иммунитет, на них вирус не действует.

Гость|17.03.2020 18:45|

17.03.2020 18:42|

Что у нас ждут? Когда тоже появятся десятки тысяч и разнесут заразу по всех стране?

Ещё один баран. Пора от бараньих голов закрывать города.

Гость|17.03.2020 18:46|

Гость писал(a):

Её муж,депутат привёз из италии,у него тоже 100%.
Нее... Ейного мужа, в засос, целовать не буду.

Гость|17.03.2020 18:48|

Люди! Не поддавайтесь панике! Мойте руки хозяйственным мылом! Обрабатывайте им ручки дверей в квартире! Все! 100% защита! Вы же понимаете, что этот ажиотаж - это спланированная акция фармацевтов, производителей лекарств и антисептиков! Не теряйте голову!

Гость|17.03.2020 18:53|

Ответте срочно,у нё панос есть ?

Гость|17.03.2020 18:55|

Гость писал(a):

Её муж,депутат привёз из италии,у него тоже 100%.
Секрет Полишинеля. Очередное враньё от власти для сокрытия конкретных лиц.

Гость|17.03.2020 18:57|

Поздно,уже всю туалетную бумагу раскупили.

Гость|17.03.2020 19:03|

Гость писал(a):

Очередное враньё от власти для сокрытия конкретных лиц.
А зачем? Можно рассказать? Аж интересно стало.

Гость|17.03.2020 19:05|

Почему она долгое время не обращалась за мед.помощью?Сколько людей с которыми она контактировала во время болезни до госпитализации?

Гость|17.03.2020 19:05|

Как много фамилия говорит о человеке

Гость|17.03.2020 19:09|

Ну когда же суд? Ату её!

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Имя: Гость
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