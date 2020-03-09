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Общество | Пензячка о стихийном рынке на газоне в Арбекове: Это позор!

09.03.2020|18:18
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Все больший размах приобретает так называемый блошиный рынок. Стихийные ряды на газонах тянутся от перекрестка улиц Тернопольской и Бородина и до Рахманинова. И кто знает, насколько далеко зайдут продавцы товаров, бывших в употреблении. Каждые выходные под окнами новостроек вдоль тротуара идет торговля. Жильцы многоэтажек лишены покоя.

«Места начинают занимать еще дотемна. Как правило, нанимают определенных людей, которые занимают им места. Часто между этими людьми происходят конфликты, так что открыть окно достаточно проблематично», - пожаловался житель дома № 18 на ул. Тернопольской Иван.

Шум - это лишь одна из неприятностей, с которыми вот уже несколько лет приходится мириться жильцам многоэтажек. На их стороне и представители управляющей компании.

«Все пакеты, газеты, кирпичи, булыжники и все, что они не продали, ветром подносится и летит на придомовую территорию, которую вынуждены убирать мы», - сообщила управляющая домами УК «ПензаЖилСервис» Елена Козлова.

«В туалет ходят где попало, даже в коробке для почты мы находили «большие дела». То есть это вообще беспредел!» - возмутилась жительница дома № 18 на ул. Тернопольской Ирина.

На месте барахолки жильцы домов высаживали кустарник, но от него ничего не осталось.

«Не место торговать на газонах! Выйти перед своим домом или где-то еще - должно быть какое-то место организованное. Не дело, что перед нашим домом такой стихийный рынок», - подчеркнула женщина.

Куда только не отправляли запросы местные жители - и в мэрию, и в областное управление Роспотребнадзора. Но как торговали на Тернопольской с земли, так и продолжают это делать.

«Я считаю, что город должен повернуться лицом к проблеме. Это не проблема Октябрьского района, это не проблема жильцов дома № 18, это проблема города, ведь это лицо нашего города. Это же позор!» - заявила жительница дома № 18 на ул. Тернопольской Вера.

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Гость|09.03.2020 18:41|

Спасибо властям!Благосостояние населения растёт только у них в головах и на бумагах статистов.А на самом деле вот оно как.

Гость|09.03.2020 18:42|

Грузите продавцов в автобусы и всем штраф по 5 тыс рублей. ЭТО ГОРОДСКОЙ СРАЧ.

Гость|09.03.2020 18:47|

1. Никчёмные штрафы

2. Спрос рождает предложение

3. Обыдление и оскотинивание народа

Гость|09.03.2020 18:51|

То ли ещё будет.

Гость|09.03.2020 18:52|

Скоро весь город будет такой.

Гость|09.03.2020 19:03|

администрация города совершенно не работает!

Гость|09.03.2020 19:13|

Неужели ОМОН не может выхлыстнуть этих барыг ?

Гость|09.03.2020 19:15|

Буртасские тараканы по газонам расползаются.

Гость|09.03.2020 19:27|

Так денег не хватает народу, вот и торгуют .Всегда так было.Нет не рывка не прорыва.Ну а тут ещё обвал рубля и нефти.

Гость|09.03.2020 19:42|

Подобного рода барахолки, правда организованные, есть не только в России, но и в Европе. Был на такой в Стокгольме.

Гость|09.03.2020 19:44|

Это малый бизнес . Не надо его кошмарить. Многие в него уйдут сейчас.

Гость|09.03.2020 19:50|

Гость писал(a):

Грузите продавцов в автобусы и всем штраф по 5 тыс рублей. ЭТО ГОРОДСКОЙ СРАЧ.
Бабулькам есть нечего.

Учитывая то бедственное положение старых людей,да и большинства простого населения пора возвращать народный закон,принятый последним народным президентом о свободной торговли населением.Чтобы ни одна шавка не имела права тронуть бабульку продающую свою дачную продукцию у своего подъезда или любого магазина.

Гость|09.03.2020 19:55|

Хочешь угадаю, за кого эти старые ведьмы голосовали.

Гость|09.03.2020 19:59|

Гость писал(a):

Гнидёнышь,бабулькам есть нечего.
Согласен!Пусть торгуют!А у кого кирпичи и булыжники летают-тех в Зарю или Рамзай!!!Там не торгуют!

Гость|09.03.2020 20:01|

Гость писал(a):

Неужели ОМОН не может выхлыстнуть этих барыг ?
Давай тебя выхлыстнем!Можно без ОМОНа...

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Имя: Гость
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