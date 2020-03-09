09.03.2020 | 18:18

Все больший размах приобретает так называемый блошиный рынок. Стихийные ряды на газонах тянутся от перекрестка улиц Тернопольской и Бородина и до Рахманинова. И кто знает, насколько далеко зайдут продавцы товаров, бывших в употреблении. Каждые выходные под окнами новостроек вдоль тротуара идет торговля. Жильцы многоэтажек лишены покоя.

«Места начинают занимать еще дотемна. Как правило, нанимают определенных людей, которые занимают им места. Часто между этими людьми происходят конфликты, так что открыть окно достаточно проблематично», - пожаловался житель дома № 18 на ул. Тернопольской Иван.

Шум - это лишь одна из неприятностей, с которыми вот уже несколько лет приходится мириться жильцам многоэтажек. На их стороне и представители управляющей компании.

«Все пакеты, газеты, кирпичи, булыжники и все, что они не продали, ветром подносится и летит на придомовую территорию, которую вынуждены убирать мы», - сообщила управляющая домами УК «ПензаЖилСервис» Елена Козлова.

«В туалет ходят где попало, даже в коробке для почты мы находили «большие дела». То есть это вообще беспредел!» - возмутилась жительница дома № 18 на ул. Тернопольской Ирина.

На месте барахолки жильцы домов высаживали кустарник, но от него ничего не осталось.

«Не место торговать на газонах! Выйти перед своим домом или где-то еще - должно быть какое-то место организованное. Не дело, что перед нашим домом такой стихийный рынок», - подчеркнула женщина.

Куда только не отправляли запросы местные жители - и в мэрию, и в областное управление Роспотребнадзора. Но как торговали на Тернопольской с земли, так и продолжают это делать.

«Я считаю, что город должен повернуться лицом к проблеме. Это не проблема Октябрьского района, это не проблема жильцов дома № 18, это проблема города, ведь это лицо нашего города. Это же позор!» - заявила жительница дома № 18 на ул. Тернопольской Вера.

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