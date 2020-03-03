03.03.2020 | 18:17

Теплая зима, вероятнее всего, не повлияет на стоимость отопления в Пензенской области, хотя представители всех парламентских фракций одобрили идею пересмотреть тарифы на эту услугу для россиян. Инициатива Минстроя распространяется лишь на те регионы, где начисления за горячие батареи производятся равномерно.

«Мы не используем способ оплаты исходя из ежемесячной платы в течение года, потому это нам не подходит», - сообщил член Общественной палаты Пензенской области Владимир Лощинин.

Более того, на компенсацию может рассчитывать только тот, кто платит по нормативу. Пересмотр стоимости отопления не требует никаких изменений в законодательстве - нужны дополнения к имеющемуся постановлению правительства об оказании услуг ЖКХ.

Эксперты говорят: неясно, как столь щедрый подарок от государства воспримут ресурсоснабжающие организации. Кроме того, непонятно, каким образом идея будет реализовываться на практике.

«Тариф невозможно отменить задним числом. Другое дело, если в тарифные органы обращается лицо, которое в этом отопительном периоде использовало данный тариф, а в следующем периоде хочет увеличить тариф. А ему говорят: ты не выполнил производственную программу, поскольку держал параметры ниже, чем положено по действующему тарифу, есть так называемый график теплоснабжения, поэтому мы тебе не зачтем в следующем периоде», - пояснил Владимир Лощинин.

В доме № 25 на улице 8 Марта общие приборы учета не установлены. Жители многоэтажки платят по нормативу.

«Говорят, там транзитная труба, поэтому не положено счетчик ставить, нужно отвод какой-то делать. Я бы не сказала, что больно жарко было. Нормально», - рассказала горожанка.

«Я пенсионер, 50% плачу, меня это не волнует», - поделился мужчина.

Многие пензенцы этой зимой форточки держали открытыми.

«Все зависит от температуры окружающей среды. Когда холодно, надо подогревать, но когда тепло - зачем гнать на улицу?» - отметил прохожий.

Люди не без оснований полагают: если за окном тепло, значит, и расход энергии должен быть меньше. Однако жители Пензы всю зиму жаловались на огромные суммы в квитанциях в графе «Отопление». Журналисты 11 канала неоднократно рассказывали об этом и в выпусках «Наших новостей», и в сюжетах «Службы 11».

«У меня 700 рублей повысили за отопление. Я теперь, пенсионер-инвалид, плачу 3 100», - пожаловалась пензячка Надежда Федоровна.

Повезло жителям тех домов, в которых установлены газовые котлы. Собственники квартир с индивидуальным отоплением за обогрев жилья этой зимой тратили от 500 до 1 000 рублей в месяц.

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