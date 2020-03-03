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Общество | Теплая зима не повлияет на суммы в квитанциях пензенцев за отопление

03.03.2020|18:17
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Теплая зима, вероятнее всего, не повлияет на стоимость отопления в Пензенской области, хотя представители всех парламентских фракций одобрили идею пересмотреть тарифы на эту услугу для россиян. Инициатива Минстроя распространяется лишь на те регионы, где начисления за горячие батареи производятся равномерно.

«Мы не используем способ оплаты исходя из ежемесячной платы в течение года, потому это нам не подходит», - сообщил член Общественной палаты Пензенской области Владимир Лощинин.

Более того, на компенсацию может рассчитывать только тот, кто платит по нормативу. Пересмотр стоимости отопления не требует никаких изменений в законодательстве - нужны дополнения к имеющемуся постановлению правительства об оказании услуг ЖКХ.

Эксперты говорят: неясно, как столь щедрый подарок от государства воспримут ресурсоснабжающие организации. Кроме того, непонятно, каким образом идея будет реализовываться на практике.

«Тариф невозможно отменить задним числом. Другое дело, если в тарифные органы обращается лицо, которое в этом отопительном периоде использовало данный тариф, а в следующем периоде хочет увеличить тариф. А ему говорят: ты не выполнил производственную программу, поскольку держал параметры ниже, чем положено по действующему тарифу, есть так называемый график теплоснабжения, поэтому мы тебе не зачтем в следующем периоде», - пояснил Владимир Лощинин.

В доме № 25 на улице 8 Марта общие приборы учета не установлены. Жители многоэтажки платят по нормативу.

«Говорят, там транзитная труба, поэтому не положено счетчик ставить, нужно отвод какой-то делать. Я бы не сказала, что больно жарко было. Нормально», - рассказала горожанка.

«Я пенсионер, 50% плачу, меня это не волнует», - поделился мужчина.

Многие пензенцы этой зимой форточки держали открытыми.

«Все зависит от температуры окружающей среды. Когда холодно, надо подогревать, но когда тепло - зачем гнать на улицу?» - отметил прохожий.

Люди не без оснований полагают: если за окном тепло, значит, и расход энергии должен быть меньше. Однако жители Пензы всю зиму жаловались на огромные суммы в квитанциях в графе «Отопление». Журналисты 11 канала неоднократно рассказывали об этом и в выпусках «Наших новостей», и в сюжетах «Службы 11».

«У меня 700 рублей повысили за отопление. Я теперь, пенсионер-инвалид, плачу 3 100», - пожаловалась пензячка Надежда Федоровна.

Повезло жителям тех домов, в которых установлены газовые котлы. Собственники квартир с индивидуальным отоплением за обогрев жилья этой зимой тратили от 500 до 1 000 рублей в месяц.

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Гость|03.03.2020 18:39|

penzainform.ru писал(a):

«Я пенсионер, 50% плачу, меня это не волнует», - поделился мужчина.
Покажите такого пенса.

Гость|03.03.2020 18:48|

Предложи это своим родственникам.

Гость|03.03.2020 18:51|

погань за все сдерет по полной.ГАЗПРЕМ

Гость|03.03.2020 18:52|

Ура! Не влияет! А пугали, что будет меньше...

Гость|03.03.2020 19:08|

В январе влияла ( была холодная погода), в феврале нет (тёплая).

Гость|03.03.2020 19:11|

Потрошат наши худые кошельки.Сухой,горячий воздух негативно сказывается на самочувствии.и здоровье!

Гость|03.03.2020 19:34|

А я губенки раскатил ... Но Владимир Лощинин как отрезал: - Нет, нам не подходит.

Мне подходит, а Лощинину нет.

Гость|03.03.2020 19:47|

Ну кто бы сомневался. Просвистекть и в кусты - сущность партии жуликов и воров!

Гость|03.03.2020 19:47|

В настоящее время в Пензенской области в сфере ЖКХ процветает мошенничество в виде обмана потребителей при начислении платы за коммунальные услуги.

В г. Кузнецке в платёжных документах ЖКХ за февраль 2020 года, для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг появилась НЕЗАКОННАЯ графа: «технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» - начислено 266 руб. 76 коп. за неоказаннуя услугу.

Неоказанная услуга – это услуга, которая должна была быть выполнена исполнителем согласно договору

Управляющая компания ООО «РЭУ» незаконно вписала в квитанцию лишнюю строку для оплаты, а экономист И.Молчанова, возмущенным собственникам жилья в многоквартирном доме поясняет, что 266 руб. 76 коп. оплатить надо в этом месяце; в апреле или в мае, неизвестная ей компания из Пензы прибудет для технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в г. Кузнецке. Так что - деньги вперед!

Совсем оборзели!

Потому, что проведение технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме в действительности обеспечивается согласно договора о техническом диагностировании указанного оборудования с АО «Кузнецкмежрайгаз» от 6 июня 2019 года по 6 июля 2020 года – общая стоимость работ (услуг) по договору: 286 руб. оплачены и жители довольны качеством услуг.

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