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Общество | В Пензе пассажир добился компенсации за полученную в поезде травму

02.03.2020|16:57
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В Пензе пассажир поезда отсудил у транспортной компании почти 70 000 рублей за полученную в вагоне травму.

Инцидент произошел 21 декабря 2018 года. 36-летний мужчина путешествовал в плацкарте из Нижневартовска в Пензу. В тот момент, когда он начал забираться на вторую полку, вагон качнуло. Пассажир упал на пол и повредил плечо.

Лечение травмы заняло длительное время, пострадавшему даже потребовалась операция.

Мужчина подал в суд, потребовав взыскать с компании-перевозчика штраф в 300 000 рублей, а со страховой компании, являющейся страховщиком ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, - убытки, связанные с утратой заработка, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако служители Фемиды отказались удовлетворить иск пассажира, мотивируя это тем, что факт получения истцом травм в результате действий перевозчика не доказан.

Мужчина подал апелляцию.

«Суд второй инстанции признал, что перевозчик как владелец источника повышенной опасности независимо от вины несет ответственность за вред, причиненный здоровью пассажира в поезде во время его следования», - добавила Светлана Артамонова.

Иск пострадавшего пассажира частично удовлетворили. Компания-перевозчик выплатит ему 50 000 рублей компенсации морального вреда и 19 500 на погашение расходов на оплату услуг представителя и проведение судебно-медицинской экспертизы.

Требования мужчины оштрафовать перевозчика в размере 50% от стоимости некачественной услуги и взыскать со страховой компании сумму убытков от неполученного заработка оставили без удовлетворения.

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