02.03.2020 | 12:59

В воскресенье, 1 марта, на торжественной церемонии закрытия VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Пензе назвали победителей и призеров конкурса, который проходил с 26 по 28 февраля.

Результаты ИТ-колледжа подтвердили высокий уровень подготовки кадров в учебном заведении, студенты которого победили на всех конкурсных площадках, где участвовали.

Первые места и золотые медали достались 10 учащимся колледжа: Кириллу Испольнову по компетенции «Веб-дизайн и разработка» (основная группа), Павлу Сайчуку по компетенции «Веб-дизайн и разработка» (юниоры), Данилу Мыльникову по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», Сергею Качкуркину по компетенции «Программные решения для бизнеса».

Также победа досталась по компетенциям «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» - Татьяне Евдощук, «Сетевое и системное администрирование» - Дмитрию Юнину, «Электромонтаж» - Никите Авдонину, «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» - Алексею Кондратьеву и Евгению Ларину, «Сварочные технологии» - Денису Олейникову.

Второе место и серебряную медаль чемпионата завоевал Александр Першин по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности».

Третьи места и бронзовые медали чемпионата получили Никита Богданов по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» и Ростислав Владыкин по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Победители регионального этапа будут представлять Пензенскую область на отборочных соревнованиях Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Они пройдут в разных городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Стерлитамаке, Омске и других - в марте-апреле 2020 года.