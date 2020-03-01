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Общество | На форуме «Дорога к подвигу» представили работы более 70 человек

01.03.2020|12:24
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В каменском Доме культуры собрались одни патриоты. Здесь стартовал Восьмой форум «Дорога к подвигу», посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

«Это наша уникальная находка, которую мы проводим на постоянной основе. Ежегодно при проведении форума мы определяем одну серьезную большую историческую тему, о которой говорят наши ребята и участники взрослые», - сообщила зам. главы Каменского района Ольга Логачева.

В 2020-м это Сталинградская битва. В ходе подготовки патриотического форума был проведен конкурс методических разработок «Неизвестная история». В нем приняли участие педагоги Каменского района. Лучшие были отмечены на торжественной церемонии открытии мероприятия.

Затем участники форума переместились в школу № 4. В ее стенах работали пять секций, где дети представляли свои исследовательские работы по краеведению, участвовали в конкурсе видеороликов и проектов.

«Я выбрала тему «Учителя-воины во время Великой Отечественной войны». Мне было очень интересно узнать, какие учителя были, как они работали - кто-то до войны, кто-то после. Я смотрела альбомы в музеях, спрашивала старожилов, проводила опросы», - рассказала участница форума Ания Адикаева.

Всего в каменском форуме приняли участие более 70 человек. Авторы лучших работ получили награды.

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