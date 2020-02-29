29.02.2020 | 17:26

Судный день приближается - до 1 апреля депутаты Пензенской городской думы должны предоставить декларацию о доходах и расходах. О том, какими могут быть последствия подачи недостоверных сведений об имущественном положении народных избранников и членов их семьи, рассказал на февральской сессии прокурор Ленинского района.

Тагир Мустафин напомнил, что в 2019-м были внесены изменения в федеральный закон об основных принципах организации органов местного самоуправления и противодействия коррупции.

«В случае признания этих нарушений несущественными применяются другие меры. На сегодняшний день принята только одна мера в случае предоставления недостоверных и неполных сведений - это досрочное прекращение полномочий, когда высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обращается о досрочном прекращении полномочий», - сообщил прокурор Ленинского района г. Пензы.

Теперь в списке наказаний есть и предупреждение, и освобождение от должности, и запрет реализовывать полномочия.

«Упреждая вопрос, где будет существенное, а где несущественное нарушение: законом это не предусмотрено. То есть это оценочное понятие - будет даваться оценка по совокупности всех обстоятельств», - пояснил Тагир Мустафин.

В конце марта 2017 года в думе начался переполох. Представителем прокуратуры было инициировано рассмотрение вопроса о досрочном сложении полномочий сразу с 14 депутатов, в чьих декларациях за 2015-й выявили нарушения.

«Мне, например, стыдно сейчас оправдываться за то, чего я не совершал. Я считаю, что полномочий меня могут лишить только избиратели моего округа», - заявил депутат Пензенской городской думы Олег Шаляпин.

«Это связано с потерей декларации», - пояснил депутат Пензенской городской думы Андрей Сакмаев.

Тогда сразу трое - Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин - по собственному желанию лишились мандатов. Теперь же коллеги-депутаты будут решать, насколько существенны нарушения.

«При применении мер ответственности учитывается характер совершенного депутатом, выборным должностным лицом коррупционного правонарушения» - и далее по тексту. А вот как понять, действительно ли является оно по своей сути коррупционным правонарушением? Или все-таки это правонарушение, а уж коррупционное оно или нет - как-то в другой плоскости решается?» - задал вопрос депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.

«Что касается предоставления сведений о доходах и расходах депутатом, выборным должностным лицом Пензенской городской думы, сведений супруги и несовершеннолетних детей - все эти нарушения относятся в соответствии с федеральным законом к коррупционным», - уточнил Тагир Мустафин.

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