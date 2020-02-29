Судный день приближается - до 1 апреля депутаты Пензенской городской думы должны предоставить декларацию о доходах и расходах. О том, какими могут быть последствия подачи недостоверных сведений об имущественном положении народных избранников и членов их семьи, рассказал на февральской сессии прокурор Ленинского района.
Тагир Мустафин напомнил, что в 2019-м были внесены изменения в федеральный закон об основных принципах организации органов местного самоуправления и противодействия коррупции.
«В случае признания этих нарушений несущественными применяются другие меры. На сегодняшний день принята только одна мера в случае предоставления недостоверных и неполных сведений - это досрочное прекращение полномочий, когда высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обращается о досрочном прекращении полномочий», - сообщил прокурор Ленинского района г. Пензы.
Теперь в списке наказаний есть и предупреждение, и освобождение от должности, и запрет реализовывать полномочия.
«Упреждая вопрос, где будет существенное, а где несущественное нарушение: законом это не предусмотрено. То есть это оценочное понятие - будет даваться оценка по совокупности всех обстоятельств», - пояснил Тагир Мустафин.
В конце марта 2017 года в думе начался переполох. Представителем прокуратуры было инициировано рассмотрение вопроса о досрочном сложении полномочий сразу с 14 депутатов, в чьих декларациях за 2015-й выявили нарушения.
«Мне, например, стыдно сейчас оправдываться за то, чего я не совершал. Я считаю, что полномочий меня могут лишить только избиратели моего округа», - заявил депутат Пензенской городской думы Олег Шаляпин.
«Это связано с потерей декларации», - пояснил депутат Пензенской городской думы Андрей Сакмаев.
Тогда сразу трое - Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин - по собственному желанию лишились мандатов. Теперь же коллеги-депутаты будут решать, насколько существенны нарушения.
«При применении мер ответственности учитывается характер совершенного депутатом, выборным должностным лицом коррупционного правонарушения» - и далее по тексту. А вот как понять, действительно ли является оно по своей сути коррупционным правонарушением? Или все-таки это правонарушение, а уж коррупционное оно или нет - как-то в другой плоскости решается?» - задал вопрос депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.
«Что касается предоставления сведений о доходах и расходах депутатом, выборным должностным лицом Пензенской городской думы, сведений супруги и несовершеннолетних детей - все эти нарушения относятся в соответствии с федеральным законом к коррупционным», - уточнил Тагир Мустафин.
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Какое действенное наказание для них?! Они чтут и соблюдают законы которые успешно не хотят исполнять. Как только получают депутатские значки то сразу с головой уходят в бизнес,а жители для НИХ нечто иное как избиратели не более того. Если им и их семьям запретить заниматься бизнесом,то я уверен что желающих быть честным депутатом реско сократиться.Один десвующиц депутат при людно обещал огородить тепло трассу от заезда машин то потом открестился от своих слов.так зачем они нам? Зарплата 80.000 рублей+ помощников целый развод зарплата 35.000 реблец.