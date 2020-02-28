28.02.2020 | 09:49

Наровчатский районный суд рассмотрел гражданское дело о продаже лошади. С иском о расторжении договора обратился покупатель, недовольный характером животного.

Устная сделка между двумя местными жителями была совершена в сентябре 2019 года. Один из них приобрел у другого лошадь за 80 тысяч рублей.

Впоследствии покупатель потребовал возврата денежных средств. Он назвал лошадь буйной, необученной и не умеющей ходить в повозке. Ему же требовалось спокойное, покладистое животное.

Продавец отказал в расторжении сделки. Несмотря на это, покупатель вернул ему лошадь - 8 октября он привязал животное возле его дома. После этого мужчина обратился в суд, чтобы получить назад свои деньги.

«Ответчик исковые требования не признал, пояснив, что никаких требований к лошади при заключении сделки истец не предъявлял, лошадь его полностью устроила. Считает, что лошадь истцом была ему возвращена, поскольку он ее загнал и заморил», - сообщается на сайте Наровчатского районного суда.

В момент возврата животное было истощено и находилось в запущенном состоянии.

Никаких доказательств в обоснование своих требований истец не представил, поэтому в удовлетворении иска было отказано.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.