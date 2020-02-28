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Общество | Житель Наровчатского района не смог вернуть деньги за буйную лошадь

28.02.2020|09:49
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Наровчатский районный суд рассмотрел гражданское дело о продаже лошади. С иском о расторжении договора обратился покупатель, недовольный характером животного.

Устная сделка между двумя местными жителями была совершена в сентябре 2019 года. Один из них приобрел у другого лошадь за 80 тысяч рублей.

Впоследствии покупатель потребовал возврата денежных средств. Он назвал лошадь буйной, необученной и не умеющей ходить в повозке. Ему же требовалось спокойное, покладистое животное.

Продавец отказал в расторжении сделки. Несмотря на это, покупатель вернул ему лошадь - 8 октября он привязал животное возле его дома. После этого мужчина обратился в суд, чтобы получить назад свои деньги.

«Ответчик исковые требования не признал, пояснив, что никаких требований к лошади при заключении сделки истец не предъявлял, лошадь его полностью устроила. Считает, что лошадь истцом была ему возвращена, поскольку он ее загнал и заморил», - сообщается на сайте Наровчатского районного суда.

В момент возврата животное было истощено и находилось в запущенном состоянии.

Никаких доказательств в обоснование своих требований истец не представил, поэтому в удовлетворении иска было отказано.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|28.02.2020 10:10|

Прикольно..

Гость|28.02.2020 10:11|

ЛАШАААДКА

Гость|28.02.2020 10:13|

Мог и не по назначению использовать?

Гость|28.02.2020 10:39|

Виде раз как ослика использовали для работы бетономешалки,вместо электричества. Ужас.

Гость|28.02.2020 11:41|

животные возврату и обмену не подлежат

Гость|28.02.2020 11:43|

Гость писал(a):

ослика использовали для работы бетономешалки,вместо электричества. Ужас.
Хлыстали?

Имя: Гость
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