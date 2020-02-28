28.02.2020 | 15:22

13 единиц специальной техники поступило в ООО «Горводоканал». Это первое масштабное комплексное обновление автопарка предприятия за последние 20 лет.

Презентация спецмашин состоялась 28 февраля у стен ресурсоснабжающей организации. На смотр техники прибыл и. о. заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству Денис Леонтьев и главный управляющий директор предприятия Юрий Ильин.

Пять аварийных фургонов, шесть машин со сварочным оборудованием, один бортовой автомобиль для перевозки опасных грузов (на базе ГАЗ-С41R13) и один самосвал (на базе КАМАЗ 65115-6058-50) - вся перечисленная техника была приобретена в лизинг в рамках инвестиционной программы Горводоканала. Общая стоимость автомобилей составила 45 млн рублей.

Благодаря новым спецмашинам существенно расширяются возможности по обслуживанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей и обеспечению надежного водоснабжения города. Кроме того, современные автомобили позволят значительно повысить скорость реагирования на заявки.

«Закупка новой техники - это плановое обновление. Чтобы решать задачи, которые сейчас стоят перед предприятием, а именно повышение качества обслуживания сетей и скорости реагирования на заявки, необходима современная техника. Пополнение автопарка повлияет и на экономическое состояние водоканала. Благодаря этому сократится расход топлива и средств на ремонт транспорта», - рассказал Юрий Ильин.

«Любое предприятие должно развиваться. Отрадно, что приобретены автомобили не для руководителей, а для обеспечения комфортных условий работы того персонала, который устраняет аварии на территории города. Машины все новые, хорошо укомплектованные с повышенным уровнем комфорта. Хотелось бы отметить, что администрация города, хоть и небольшое, но все же решение принимала в отношении покупки этих автомобилей. Горводоканал на сегодняшний день в плане приобретения техники и развития предприятия хотелось бы привести в пример», - подытожил Денис Леонтьев.

Сейчас с учетом вновь приобретенной техники автопарк Горводоканала насчитывает 111 единиц. В ближайшее время все автомобили будут зарегистрированы, распределены между цехами, а потом появятся на дорогах города.