Крупная авария на сетях в Пензе была устранена в кратчайшие сроки

04.12.2024 | 14:19

Во вторник, 3 декабря, в Пензе произошла крупная авария на сетях, оставившая без воды несколько районов. Сотрудники Горводоканала приложили максимум усилий, чтобы вода вернулась в дома людей как можно быстрее.

Сначала пензенцы обвинили в случившемся Горводоканал. Но позже выяснилось, что причиной аварии на водопроводных сетях стала другая авария - вызванная ремонтными работами на электросетях, которые вела Пензенская дистанция электроснабжения территориального управления Куйбышевской железной дороги. Следствием стали просадка напряжения на станции водопровода «Подгорная», остановке насосных агрегатов и, далее, гидроудар, который, в свою очередь, вызвал повреждение трубопровода диаметром 800 миллиметров.

В итоге без воды остались 1 191 частное домовладение, 141 многоквартирный дом, а также 4 медицинских учреждения.

На ситуацию сразу отреагировал глава региона Олег Мельниченко, объявивший режим повышенной готовности. Губернатор успокоил граждан, сказав, что ответственные службы сделают все необходимое, чтобы вода вернулась в дома как можно быстрее.

Авария случилась в 12:34, и уже в 13:10 специалисты Горводоканала на объекте приступили к восстановительным работам. Параллельно сотрудники организации начали предупреждать учреждения об аварийном отключении. Чуть позже был организован подвоз технической воды.

Ремонтные работы продолжались несколько часов, и уже в 19:00 насосная станция «Подгорная» была запущена. Поскольку из-за ЧП без воды остались сотни домов, то процесс ее подачи занял время - оно потребовалось на заполнение системы.

Таким образом, авария на сетях была устранена в кратчайшие сроки.