В «РКС-Пенза» направили 100 млн на восстановление благоустройства

05.12.2024 | 16:52

В текущем году Горводоканал изменил подход к восстановлению благоустройства, что положительно отразилось на динамике производства работ.

Важным изменением стало увеличение площади асфальтировки. Если на магистральной дороге было несколько разрытий рядом, то асфальтировка выполнялась единым полотном, а не точечно, что увеличивает целостность покрытия. Для проверки качества выполненных работ привлекались специалисты дорожно-строительной лаборатории.

Особое внимание уделялось коммуникациям, расположенным на магистральных дорогах. Так, Горводоканал по поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в кратчайшие сроки и в полном объеме выполнил работы по устранению просадок на дорогах, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь восстановленного асфальтового покрытия составила порядка 5 тысяч квадратных метров. На эти цели направили более 45 млн рублей.

С начала 2024 года восстановлено 759 мест проведения аварийно-восстановительных работ, в том числе 128 - на магистральных дорогах, 273 - на внутриквартальных территориях (тротуары, парковки) и 358 - на грунте. В рамках гарантийных обязательств «РКС-Пенза» устранены просадки асфальтового покрытия на 219 объектах. Также за отчетный период выполнен ремонт 483 водопроводных и канализационных колодцев. Общая сумма потраченных на это денег за 11 месяцев текущего года составила порядка 100 млн рублей.

Несмотря на наступление зимы и ухудшение погодных условий, процесс восстановления благоустройства на местах проведения аварийных работ не останавливается. На смену горячему асфальту приходит литая асфальтобетонная смесь. Эта технология восстановления дорожного полотна позволяет проводить благоустройство без потери качества, но на непродолжительный период. С наступлением весны асфальтировка будет выполнена повторно - в соответствии с ГОСТом.