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Общество

В лабораторию контроля качества воды поступил анализатор углерода

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В лабораторию контроля качества питьевой воды поступил анализатор углерода стоимостью 1,9 млн рублей.

Он предназначен для определения содержания общего органического углерода в воде. На сегодняшний день в Пензе это единственное оборудование подобного типа.

«При хлорировании воды могут образовываться хлорорганические соединения, содержание которых в питьевой воде может привести к ухудшению ее свойств. Органический углерод выступает индикатором возможного образования хлорорганических соединений. Проба воды посредством перистальтических насосов подается в термоокислительный реактор, где углеродосодержащие органические вещества окисляются до углекислого газа, который затем отгоняется и определяется инфракрасным детектором», - рассказал директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

Анализатор углерода позволит усилить контроль качества питьевой воды и обеспечить ее абсолютную безопасность для пензенцев, заявили в Горводоканале.

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