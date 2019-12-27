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Общество | В Пензе спасатели в свой праздник подвели итоги года

27.12.2019|14:56
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На 585 человек увеличился штат Пензенского пожарно-спасательного гарнизона в 2019-м. В регион поступила новая современная техника для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В профессиональный праздник - День спасателя говорили о достижениях и успехах, подводили итоги уходящего года.

«Увеличено денежное довольствие сотрудникам и работникам Министерства по чрезвычайным ситуациям, в частности неаттестованному составу пожарных, которые у нас находятся и работают, выполняют свои функции в сельских районах», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Они первыми приходят на помощь людям, оказавшимся в беде, будь это охваченное пламенем здание, бедствие на воде, дорожно-транспортное происшествие, где без их участия не обойтись. В 2019-м в области спасли более 230 человек, 4 300 эвакуировали из зон ЧП.

«Нас выводили уже вчетвером пожарники с масками. Вцепились в них, и они нас вывели. Быстро мальчишки сделали, молодцы», - рассказывала жительница дома № 6 на ул. Медицинской Наталья.

Еще одна из важных задач, которые выполняют сотрудники МЧС России, - это профилактическая работа с населением. В целях предупреждения возникновения пожаров, несчастных случаев на воде они проводят занятия в школах, совершают обходы частного сектора и напоминают телефон службы спасения - 101.

«Спасенным - жить, спасателям - спасать! С праздником вас!» - отметил Сергей Козлов.

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