05.11.2019 | 16:47

Первый учебный день после каникул третьеклассник Роман Козлов пропустил по уважительной причине. Мальчик из дома № 6 на улице Медицинской провел беспокойную ночь: в 00:30 его и других жильцов подъезда эвакуировали. На четвертом этаже горела квартира.

«Все кричали внизу: «Человек умирает! Задыхается!» Папа намочил тряпку и дал мне», - рассказал мальчик.

Путь через подъезд для жильцов верхних этажей был отрезан едким дымом и гарью. Люди ждали помощи у окон. По пожарной приставной лестнице их спускали вниз.

«Уступили пятому этажу, чтобы детей оттуда собрали, а нас выводили уже вчетвером пожарники с масками. Вцепились в них, и они нас вывели. Быстро мальчишки сделали, молодцы», - отметила жительница дома № 6 на ул. Медицинской Наталья.

«Выгорела комната на площади 16 квадратных метров, работало 6 единиц техники, 25 человек личного состава», - сообщил помощник начальника смены пожаротушения ГУ МЧС России по области Константин Трякин.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Вероятно, хозяин курил в квартире. Проживал мужчина 1950 года рождения один.

«Я видела, его обгоревшего вывели босиком. В скорую, наверное, посадили», - предположила Наталья.

С ожогами его отправили в больницу. Также помощь медиков понадобилась и 43-летней женщине с пятого этажа: та надышалась гарью.

Обитатели дома не скоро еще придут в себя после случившегося. В подъезде и квартирах все покрыто сажей, оплавилась проводка, между тем в доме установлены электрические плиты.

«Коммунальщики не приезжали», - пояснила жительница дома.

Досталось и тем, кто живет этажами ниже: на стенах - разводы от воды, которой заливали огонь.