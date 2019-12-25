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Общество | Сотрудники МЧС напоминают пензенцам о правилах обращения с пиротехникой

25.12.2019|18:38
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Искрящийся фонтан радует непродолжительное время, а вот омрачить праздник он может надолго. Так бывает, когда пиротехнику используют, не соблюдая требований безопасности. О них сотрудники МЧС не перестают напоминать жителям.

Правил достаточно - это и покупка сертифицированного товара, и обязательное изучение инструкции, и ее соблюдение, также нельзя в нетрезвом виде запускать фейерверки и салюты.

«Необходимо выбрать площадку в зависимости от радиуса опасной зоны. Например, третий класс опасности: расстояние должно быть 30 метров, площадка - 60 на 60 метров. В радиусе этой площадки не должно находиться ни высоковольтных линий электропередач, ни каких-то деревьев, ни зданий, ни сооружений», - рассказал заместитель начальника отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.

Один из последних случаев, когда использование пиротехники завершилось пожаром, - новогодняя ночь-2015/2016. Выгорел балкон, пострадала квартира в доме на улице Московской.

Полет искры при запуске фейерверка непредсказуем, но нужно быть начеку.

«Огнетушители являются первичными средствами пожаротушения. Если при использовании пиротехники у вас не окажется его под рукой, то элементарным средством пожаротушения может оказаться и снег. Если вы идете из дома, то можно, элементарно, захватить с собой полуторалитровую бутылку с водой», - пояснил мастер-пожарный Роман Дадонов.

Сотрудники МЧС совместно с представителями общественных организаций проходят по точкам продаж пиротехнических изделий, ведут разъяснительную работу в школах.

«Петарды опасны тем, что их применение может привести к травмам и ожогам детей», - отметил Андрей Алпатов.

Статистику, сколько человек пострадало из-за неправильного использования пиротехники, сотрудники МЧС не ведут.

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