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Общество | ГК «ТНС энерго» выпустила мобильное приложение для iOS

24.12.2019|17:06
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Группа компаний «ТНС энерго» выпустила мобильное приложение для смартфонов с операционной системой iOS. Оно уже доступно для пользователей в App Store.

Приложение создали для частных клиентов «ТНС энерго», чтобы они имели доступ к самым востребованным сервисам компании в режиме онлайн. Через мобильное приложение можно передать показания электросчетчиков, оплатить счета без комиссии, задать вопросы специалистам компании и получить их консультацию, просмотреть историю показаний и выплат, получить счета онлайн и следить за начислениями.

До конца декабря 2019 года в приложении появится возможность управления несколькими лицевыми счетами из одного кабинета.

Пользоваться приложением очень просто. Для начала его надо скачать через App Store и запустить на смартфоне. Затем необходимо авторизоваться, использовав пароль от личного кабинета «ТНС энерго», или пройти простую регистрацию.

В 2018 году компания презентовала обновленное приложение для смартфонов с операционной системой Android. Сейчас им активно пользуются более 66 000 человек.

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