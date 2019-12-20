20.12.2019 | 18:26

Дед Мороз и гости из Пензы торжественно открыли обновленный Дом культуры в селе Мещерском Сердобского района. Раньше его состояние оставляло желать лучшего.

«О необходимости ремонта мы знали не один год, но подступиться к этой проблеме в одиночку было непросто», - сообщил глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.

Поэтому местные жители отправились за помощью на прием к председателю Законодательного собрания области. Вместе они договорились подготовить проектно-сметную документацию, включить здание в программу. С тех пор прошел год с небольшим.

Жители еще не привыкли, что теперь в зале можно сидеть без верхней одежды, так что многие забыли сдать ее в гардероб. Клуб вообще сильно изменился.

«Действительно, Дом культуры теперь - настоящая культурная платформа, где мы можем развивать себя со стороны творчества», - отметила воспитанница хореографической студии Виктория Васина.

«Это центр притяжения. Все праздники, все мероприятия проходят у нас здесь, и я думаю, что мероприятий будет еще больше», - рассказала библиотекарь Наталья Гурина.

На торжественном открытии отремонтированного Дома культуры активным жителям села были вручены грамоты и благодарственные письма. Для всех выступили местные артисты.