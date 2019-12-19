19.12.2019 | 08:25

В Колышлейском районе возбуждено очередное уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая не платит алименты своему сыну.

Обязанность выплачивать деньги на содержание ребенка была возложена на гражданку в 2010 году. К настоящему времени мальчику исполнилось 12. Содержать его мать должна до совершеннолетия. Однако женщина не работает, злоупотребляет алкогольными напитками и материнский долг не исполняет.

«Ни взросление сына, ни его растущие потребности в образовании и элементарных вещах не тяготили совесть матери на протяжении девяти лет. К каким только мерам не прибегали судебные приставы, чтобы постараться образумить женщину», - рассказали представители регионального управления ФССП.

Женщину неоднократно вызывали к судебным приставам, направляли на трудоустройство, привлекали к административной и даже уголовной ответственности. Она несколько раз выплачивала мальчику небольшие суммы, но регулярными перечисления не стали.

В итоге сумма долга женщины перед сыном достигла 835 тысяч рублей. В отношении нее возбудили еще одно уголовное дело.

«Может, хотя бы на сорокалетнем рубеже жизни произойдет перелом сознания, и будущее собственного ребенка наконец-то начнет беспокоить ее больше, нежели утоление своих печалей в вине», - резюмировали представители УФССП.