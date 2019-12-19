Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 дек 2019|09:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  70.08  |  $  62.99

Общество | В Пензенской области 40-летняя мать задолжала сыну более 800 тыс. руб.

19.12.2019|08:25
Печать

В Колышлейском районе возбуждено очередное уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая не платит алименты своему сыну.

Обязанность выплачивать деньги на содержание ребенка была возложена на гражданку в 2010 году. К настоящему времени мальчику исполнилось 12. Содержать его мать должна до совершеннолетия. Однако женщина не работает, злоупотребляет алкогольными напитками и материнский долг не исполняет.

«Ни взросление сына, ни его растущие потребности в образовании и элементарных вещах не тяготили совесть матери на протяжении девяти лет. К каким только мерам не прибегали судебные приставы, чтобы постараться образумить женщину», - рассказали представители регионального управления ФССП.

Женщину неоднократно вызывали к судебным приставам, направляли на трудоустройство, привлекали к административной и даже уголовной ответственности. Она несколько раз выплачивала мальчику небольшие суммы, но регулярными перечисления не стали.

В итоге сумма долга женщины перед сыном достигла 835 тысяч рублей. В отношении нее возбудили еще одно уголовное дело.

«Может, хотя бы на сорокалетнем рубеже жизни произойдет перелом сознания, и будущее собственного ребенка наконец-то начнет беспокоить ее больше, нежели утоление своих печалей в вине», - резюмировали представители УФССП.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|19.12.2019 08:42|

Посадят эту дуру алкашку в тюрьму,а кто ее там кормить будет за бесплатно? Опять же работяга,который и своих-то детей содержать не может.Вот такая правда жизни!

Гость|19.12.2019 08:47|

Пусть посидит, меньше выпьет. Ещё стерилизовать бы её, чтоб больше не рожала.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте