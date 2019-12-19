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Общество | В Пензе решение о запрете продажи снюсов детям приняли единогласно

19.12.2019|17:30
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В спешном порядке представители торговых точек смели с прилавков коробки с никотиновыми смесями. Так продавцы отреагировали на появление в магазинах представителей общественности, одними из первых начавших бить тревогу по поводу распространения в молодежной среде снюсов.

За проблему употребления подростками синтетических ядов взялись и пензенские парламентарии. Подготовили соответствующий законопроект.

«Он предусматривает запрет и административное наказание в виде штрафов: для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей», - сообщил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Этот проект поставили в повестку 26-й, очередной сессии Законодательного собрания. Дискуссий по поводу необходимости ввести запрет на продажу снюсов несовершеннолетним депутаты не вели, решение приняли единогласно.

После этого документ опубликуют, чтобы с ним могли ознакомиться все заинтересованные стороны. Спустя десять дней закон вступит в силу.

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Гость|19.12.2019 18:51|

penzainform.ru писал(a):

Спустя десять дней закон вступит в силу.
Я уже месяц твержу,что власти специально оттягивают принятие запрета,чтобы как можно больше детей подсело на эту наркоту.Вот очередное подтверждение.Это решение должно вступать сразу.За десять дней вы подсадите ещё кучу детей.

Губер не смотрит ни на какие законы запрещая продажу спиртного и сигарет по праздникам.И все знают для чего он это делает.

Имя: Гость
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