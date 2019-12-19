19.12.2019 | 17:30

В спешном порядке представители торговых точек смели с прилавков коробки с никотиновыми смесями. Так продавцы отреагировали на появление в магазинах представителей общественности, одними из первых начавших бить тревогу по поводу распространения в молодежной среде снюсов.

За проблему употребления подростками синтетических ядов взялись и пензенские парламентарии. Подготовили соответствующий законопроект.

«Он предусматривает запрет и административное наказание в виде штрафов: для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей», - сообщил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Этот проект поставили в повестку 26-й, очередной сессии Законодательного собрания. Дискуссий по поводу необходимости ввести запрет на продажу снюсов несовершеннолетним депутаты не вели, решение приняли единогласно.

После этого документ опубликуют, чтобы с ним могли ознакомиться все заинтересованные стороны. Спустя десять дней закон вступит в силу.