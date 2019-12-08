Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Пензу прибудут мощи святителя Николая Чудотворца. Ковчег принесут в Никольский храм, расположенный на улице Коннозаводской, 22.
Место постоянного хранения святыни – Казанский храм в Кузнецке. Туда ее в 2013 году передала из своей родовой замковой церкви маркиза Иммаколата Соларо дель Борго из Италии.
Поклониться частице мощей можно будет до 15 декабря с 7:00 до 19:00. Затем ковчег вернется в Кузнецк.
«Пребывание мощей в Никольском храме приурочено к 25-летнему юбилею со дня его освящения в честь святителя Николая Чудотворца, которое состоялось 19 декабря 1994 года. Храм строился по инициативе жителей микрорайона Ахуны на пожертвования», - рассказали в Пензенской епархии.
Как можно поклоняться костям? Что об этом говорил Христос?