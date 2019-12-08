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Общество | В Никольский храм в Ахунах прибудут мощи святителя Николая Чудотворца

08.12.2019|15:23
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Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Пензу прибудут мощи святителя Николая Чудотворца. Ковчег принесут в Никольский храм, расположенный на улице Коннозаводской, 22.

Место постоянного хранения святыни – Казанский храм в Кузнецке. Туда ее в 2013 году передала из своей родовой замковой церкви маркиза Иммаколата Соларо дель Борго из Италии.

Поклониться частице мощей можно будет до 15 декабря с 7:00 до 19:00. Затем ковчег вернется в Кузнецк.

«Пребывание мощей в Никольском храме приурочено к 25-летнему юбилею со дня его освящения в честь святителя Николая Чудотворца, которое состоялось 19 декабря 1994 года. Храм строился по инициативе жителей микрорайона Ахуны на пожертвования», - рассказали в Пензенской епархии.

Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость|08.12.2019 15:43|

Как можно поклоняться костям? Что об этом говорил Христос?

Гость|08.12.2019 15:52|

У нас вообще народ некрофильный, одни костям в центре страны поклоняются, другие - чуть поодаль. Норовят монументы ставить посмертно, когда при жизни даже покормить не хотели. И это Богом избранная страна. Наводит на размышления

Гость|08.12.2019 15:54|

Сектанты рпц все дальше уходят от христианства.

Тула им и дорога

Гость|08.12.2019 15:56|

Когда начнут продавать нано-мощи желающим,в стране наступит прорыв и рывок. Деньга попрёт полноводной рекой.

Гость|08.12.2019 15:57|

Гость писал(a):

уходят от христианства.
Старозаветный и Новозаветный Боги - это разные сущности или одна?

Имя: Гость
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